مسئولان باید خود را با پیشروندگی انقلاب در دنیا هماهنگ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در دیدار با جمعی از اساتید، علما و فضلای حوزه علمیه قم با ارائه تحلیلی راهبردی از عمق نفوذ انقلاب اسلامی و لزوم متناسب سازی تلاش‌ها با الزامات و مقتضیات آن، گفت: انقلاب اسلامی به منزله ظرف و بستر حاکمیت دین خدا بر زمین در مسیر پیشرفت خود، منتظر کسی نمی ماند. همه مسئولان باید خود را با پیشروندگی شتابان انقلاب هماهنگ کنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی هم اکنون در مرحله سوم خود یعنی «تشکیل دولت اسلامی» قرار دارد و به فضل الهی با ریزش ها و رویش های جدید، با موفقیت از این مرحله عبور خواهد کرد.

فرمانده کل سپاه پیشرفت، عدالت و کارآمدی را هندسه اصلی مرحله سوم انقلاب دانست و با اشاره به ظرفیت های کشور در این مقطع تصریح کرد: اینجانب به عنوان فرمانده کل سپاه و یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، معتقدم امروز به لطف خدا شور و هیجان جوانان برای دفاع غیرمحافظه کارانه از انقلاب به مراتب از دوران دفاع مقدس گسترده تر است و در خواست های مکرر آنان برای نقش آفرینی در کنار مدافعان حرم نشانه این واقعیت است.

جعفری در ادامه با اشاره به نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز سپاه و روحانیت در روند تکاملی انقلاب اسلامی گفت: رسالت مشترک حوزه های علمیه و سپاه، پیشبرندگی و تعمیق انقلاب اسلامی این امانت ودیعه‌ الهی برای نجات بشریت است و بی تردید روحانیت انقلابی و سپاه، وعده های الهی را با پیاده سازی نقشه جامع انقلاب اسلامی برای ترسیم سیمای جهان اسلام تحقق خواهند بخشید.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ظرفیت های معنوی و مادی ما در ساخت داخلی و استحکام نظام به عنوان هسته مرکزی این نقشه در حال گسترش تصاعدی است، تصریح کرد: اگر انقلاب و نظام در مسیر اهداف خود متوقف شوند همانگونه که معمار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند این توقف می تواند موجب خسارت به اسلام شود.

وی با اشاره به اینکه پاسداری از وضع موجود انقلاب، پاسداری محافظه کارانه است، یادآور شد: سپاه و حوزه های علمیه و همه قوای نظام در چارچوب منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به پاسداری محافظه کارانه اکتفا نکرده و فراتر از آن خود را پاسدار پیش روندگی انقلاب اسلامی می دانند و انشاء الله به رسالت خود در این عرصه عمل می کنند.

جعفری نظریه پردازی و تحول در محتوای علوم انسانی دانشگاههای کشور بر مبنای دین و علوم قرآنی را مهمترین انتظار از علما و فضلای انقلابی حوزه های علمیه قلمداد کرد و گفت: رسالت انقلابی حوزه های علمیه در مقطع حساس کنونی انقلاب، اقدام جهادی در این عرصه است و به همین دلیل پیامبر مکرم اسلام (ص) مداد علما را افضل از دماء شهدا دانستند.

فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: هوشمندی، هوشیاری و یکپارچگی آحاد ملت به ویژه پاسداران انقلاب، حوزه های علمیه و روحانیون و فضلای انقلابی به دشمنان اجازه پیشبرد اهداف و نقشه های شوم را نداده و چشم انداز تحقق مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی بسیار روشن است.