دشمن متوهم باعث انسجام بیشتر در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده چهارشنبه شب در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای تهاجم هوایی دشمن آمریکایی در آغاجاری گفت: دشمن بر اساس توهم و خام‌اندیشی، گمان می‌کرد با شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و مسئولان، شیرازه امور کشور از هم می‌پاشد اما این ملت با ایستادگی و مقاومت، تمامی معادلات دشمن را برهم زد.

وی با اشاره به توهمات مشابه در تاریخ افزود: صدام بعثی نیز با تکبر و خیال‌پردازی به ایران حمله کرد اما عاقبت او زبونی و انزوا بود؛ قدرت بدون ایمان، جز توهم و شکست چیزی به همراه ندارد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو نیز همان مسیر را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: دشمنان به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند؛ نه در ارکان نظام اختلالی ایجاد و نه رهبری با چالش مواجه شد.

موالی‌زاده با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب توسط خبرگان تأکید کرد: خبرگان امت در یک بزنگاه تاریخی، خلف صالح رهبر شهید را برگزیدند و بهترین انتخاب شکل گرفت؛ اگر غیر از این بود، این راه با این اقتدار ادامه نمی‌یافت.

وی با بیان اینکه دشمن به‌دنبال شکستن انسجام ملت بود، اظهار داشت: ملت ایران مانند فولاد آب‌دیده، منسجم‌تر از قبل شد و امروز در چشم جهانیان عزت و عظمت یافته است.

استاندار خوزستان با تأکید بر فرهنگ شهادت‌طلبی ملت ایران خاطرنشان کرد: شهادت برای دشمنان پایان زندگی و برای ما آغاز شکوفایی و حیات طیبه است؛ مردم شهیدپرور و مقاوم آغاجاری با حضور خود، فریاد می‌زنند که بر این مسیر محکم و استوار ایستاده‌اند.

موالی‌زاده با اشاره به اهداف رهبر شهید و مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز امت‌سازی تحقق یافته است؛ حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید در تهران، نجف و کربلا نشان داد که این اندیشه از مرزها عبور کرده و به نسل‌های بعد منتقل شده است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و نام همه شهدا و قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، روحانیت، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌ها تأکید کرد: امروز همه ارکان نظام و اقشار جامعه، یکپارچه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این بشارت نصرت الهی است.