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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۶

دشمن متوهم باعث انسجام بیشتر در کشور شد

دشمن متوهم باعث انسجام بیشتر در کشور شد

اهواز - استاندار خوزستان گفت؛ دشمن با توهم فروپاشی نظام پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، نه‌تنها به اهداف خود نرسید بلکه شاهد انسجام بیشتر ملت و انتخاب آگاهانه رهبری جدید توسط خبرگان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده چهارشنبه شب در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای تهاجم هوایی دشمن آمریکایی در آغاجاری گفت: دشمن بر اساس توهم و خام‌اندیشی، گمان می‌کرد با شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان و مسئولان، شیرازه امور کشور از هم می‌پاشد اما این ملت با ایستادگی و مقاومت، تمامی معادلات دشمن را برهم زد.

وی با اشاره به توهمات مشابه در تاریخ افزود: صدام بعثی نیز با تکبر و خیال‌پردازی به ایران حمله کرد اما عاقبت او زبونی و انزوا بود؛ قدرت بدون ایمان، جز توهم و شکست چیزی به همراه ندارد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ترامپ و نتانیاهو نیز همان مسیر را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: دشمنان به هیچ یک از اهداف خود دست نیافتند؛ نه در ارکان نظام اختلالی ایجاد و نه رهبری با چالش مواجه شد.

موالی‌زاده با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب توسط خبرگان تأکید کرد: خبرگان امت در یک بزنگاه تاریخی، خلف صالح رهبر شهید را برگزیدند و بهترین انتخاب شکل گرفت؛ اگر غیر از این بود، این راه با این اقتدار ادامه نمی‌یافت.

دشمن متوهم باعث انسجام بیشتر در کشور شد

وی با بیان اینکه دشمن به‌دنبال شکستن انسجام ملت بود، اظهار داشت: ملت ایران مانند فولاد آب‌دیده، منسجم‌تر از قبل شد و امروز در چشم جهانیان عزت و عظمت یافته است.

استاندار خوزستان با تأکید بر فرهنگ شهادت‌طلبی ملت ایران خاطرنشان کرد: شهادت برای دشمنان پایان زندگی و برای ما آغاز شکوفایی و حیات طیبه است؛ مردم شهیدپرور و مقاوم آغاجاری با حضور خود، فریاد می‌زنند که بر این مسیر محکم و استوار ایستاده‌اند.

موالی‌زاده با اشاره به اهداف رهبر شهید و مقام معظم رهبری تصریح کرد: امروز امت‌سازی تحقق یافته است؛ حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید در تهران، نجف و کربلا نشان داد که این اندیشه از مرزها عبور کرده و به نسل‌های بعد منتقل شده است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و نام همه شهدا و قدردانی از حضور اقشار مختلف مردم، روحانیت، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌ها تأکید کرد: امروز همه ارکان نظام و اقشار جامعه، یکپارچه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این بشارت نصرت الهی است.

کد مطلب 6936077

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