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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۶

اجتماع پرشور محله اقبال مشهد

اجتماع پرشور محله اقبال مشهد

مشهد- اجتماع پرشور محله اقبال مشهد با حضور مردم عزادار این منطقه در پی حادثه تصادف خونین شب گذشته برگزار شد.

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کد مطلب 6936080

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