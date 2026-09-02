https://mehrnews.com/x3cXQG ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۶ کد مطلب 6936080 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۶ اجتماع پرشور محله اقبال مشهد مشهد- اجتماع پرشور محله اقبال مشهد با حضور مردم عزادار این منطقه در پی حادثه تصادف خونین شب گذشته برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6936080 کپی شد مطالب مرتبط اسکوتر صورتی «حسنا» در بلوار وکیلآباد مشهد جا ماند تجمع متفاوت مردم وکیلآباد مشهد برای حسنا دختری با اسکوتر صورتی سنج و دمام زنی در مراسم گرامیداشت شهدای بلوار وکیل آباد مشهد تحقیقات ویژه درباره حادثه بلوار وکیلآباد مشهد روایت شاهدان از حادثه خونین وکیل آباد مشهد آیین وداع با پیکر شهیدان «محدثه خوشکام» و «حسنا بهنام اربابی» در مشهد فرماندار مشهد:علت تصادف بلوار وکیل آباد ترافیکی بوده است آخرین جزئیات از برخورد خودرو به تجمع مردمی در بولوار وکیلآباد مشهد رئیس پلیس راهور مشهد: تجمعات شبانه در پیادهروهای ایمن برگزار شود برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب اجتماع مردمی
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