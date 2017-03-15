جشن «میلاد کوثر» در شهرستان شفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر چهارشنبه به همت بسیج حوزه خواهران و سپاه ناحیه شفت جشن بزرگ «میلاد کوثر» به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) با حضور مسئولان، خانواده های شهدا و جمع کثیری از بانوان شفتی در تالار راد این شهرستان برگزار شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ایام ولادت باسعادت حضرت صدیقه کبری (س) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: سال ۹۵ با نام مبارک حضرت فاطمه(س) آغاز و پایان آن نیز به این نام مبارک مزین شده است.

حجت الاسلام غلامحسین تسخیری با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا(س) در میان معصومین و ائمه اطهار (ع)، افزود: ولادت این بانوی بزرگ اسلام در شب معراج از سوی خداوند به پیامبر گرامی اسلام بشارت داده شده بود.

وی حضرت فاطمه را ربط دهنده همه وجود در هستی عنوان کرد و گفت: حضرت محمد مصطفی(ص) به دلیل کرامات فراوان این حضرت به وی لقب ام البیها داده بودند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه به محض تولد این حضرت خداوند سوره ای تمام در وصف ایشان بر پیامبر نازل کردند، یادآورشد: خود خداوند نام فاطمه را برایشان نهاد زیرا هرگز آتش به سمت ایشان نمی رود.

حجت الاسلام تسخیری با تأکید برضرورت شناخت و الگوبرداری از حضرت فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: زندگی ۱۸ ساله این بانوی گرامی اسلام به ما درس عفت، غیرت، سیاست، دیانت، حجاب، همسرداری، تربیت فرزند، قناعت داد.

وی تأکید کرد: هرکسی ایشان را الگوی خود قرار داده و زندگیش را زندگی فاطمی کند سعادت دنیا و آخرت او تضمین شده است.

در ادامه این مراسم از چند مادر شهید و بانوی نمونه شهرستان شفت با اهدای هدایایی تجلیل شد.