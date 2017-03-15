سه محموله قاچاق در شازند کشف شد/ توقیف کامیون حامل سوخت قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بیژن جنتی اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان شازند روز گذشته در سه عملیات جداگانه موفق به توقیف سه محموله قاچاق از سه دستگاه خودرو شدند.

وی افزود: در این عملیات ها تعداد ۶۱۰ تخته پتو، ۶۱ عدد باطری خودرو و تعدادی لوازم برقی که در حدود ۳۷۶ میلیون ریال ارزش گذاری شده، کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند اضافه کرد: در این عملیات ها سه نفر دستگیر و سه دستگاه خودرو نیز از آنان توقیف شد.

۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک کامیون کشف شد

۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق روز گذشته در عملیات پلیس شهرستان دلیجان از یک دستگاه خودروی کامیون کشف شد.

علی هاشمی، فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان در این باره گفت: روز گذشته ماموران پاسگاه انتظامی دودهک در یکی از شهرک های صنعتی شهرستان دلیجان به یک دستگاه خودروی کامیون مظنون شدند و خودرو را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی ماموران انتظامی مشخص شد خودرو حامل ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق است که خودرو توقیف و راننده دستگیر شد.