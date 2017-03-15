پادگان ساری به قطب فرهنگی در مازندران تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صالحی عصر چهارشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه‌های فرهنگی ساری، اظهار کرد: طرح بوستان ولایت، شامل آمفی تئاتر سه هزار نفره با پارکینگی با ظرفیت ۵۰۰ خودرو، سینمای کوچک ، ساختمان شورای اسلامی شهر ، سردر ورودی اصلی بوستان، خانه هنرهای تجسمی، خانه موسیقی، خانه تئاتر، آب نماهایی از ابتدا تا انتهای بوستان، چهار موزه مردم شناسی ساری، گنجینه آثار تاریخی ساری، گنجینه تاریخ طبیعی ساری ،محوطه تفریحی کودکان و بزرگسالان و پیست دوچرخه سواری و پیاده روی است در عین حال مسجدی بسیار باشکوه و مدرن هم بر بنای مسجد قدیمی در حال ساخت است.

وی افزود: پیش بینی می‌شود این پروژه مهم فرهنگی شورای شهر و شهرداری ساری در سال ۹۶ به اتمام برسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری، با بیان اینکه مساحت بوستان ولایت ساری ۶ هکتار است، گفت: با اتمام این پروژه، قلب شهر ساری محلی برای جذب گردشگر و مسافر در طول ایام سال خواهد بود زیرا احداث موزه در ۴ ساختمان مجزا برای نمایش آنچه که از گذشتگان این شهر و دیار باقی مانده ظرفیت عظیمی برای توسعه گردشگری خواهد بود.

سالن سرپوشیده ۲ هزار ۸۰۰ نفری فوتسال و ورزش‌های ساحلی در فروردین ماه افتتاح می‌شود

مقصد بعدی این بازدید ، استادیوم سرپوشیده ۲ هزار و ۸۰۰ نفری فوتسال ساری بود که به گفته صالحی این پروژه فرهنگی ورزشی شورای شهر و شهرداری ساری هم مانند دیگر پروژه‌ها با سرعت مطلوبی به سمت بهره برداری پیش می‌رود.

وی افزود: در مدت ۳۳ روز پروژه یاد شده ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است به طوریکه فروردین ماه سال ۹۶ افتتاح خواهد شد.

ساری میزبان مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری، با بیان اینکه در این پروژه فضایی هم برای برگزاری ورزش‌های ساحلی تعبیه می‌شود ، گفت: به همین سبب پس از بهره برداری از پروژه یاد شده ،در ۱۸ اردیبهشت ماه میزبانی بازی‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی را پیش رو داریم.

صالحی ، با اشاره به اینکه برآورد اولیه ساخت ورزشگاه تخصصی ساحلی ساری و استادیوم سرپوشیده سه میلیارد تومان است، گفت: در بازدیدی که تاج رییس فدراسیون فوتبال کشور از این روند ساخت این پروژه داشت، ضمن ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه، اذعان کرد این مجتمع فضایی مطلوب و مناسب برای فوتبال ساحلی خواهد بود.

احداث ۱۰ چمن مصنوعی در سطح شهر ساری

وی در پایان سخنان خود، با اشاره به اینکه سال گذشته از محل بودجه فرهنگی ۴ میلیارد تومان در زمینه تربیت بدنی و تفریحات سالم هزینه شده است،گفت:در بودجه عمرانی سال آتی ،احداث ۱۰ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهر ساری و ساخت سالن ورزشی ویژه بانوان دیده شده است.

به گزارش مهر؛ با اتمام پروژه تخصصی ورزش ساحلی در ساری ،مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی با حضور ۱۴ تیم در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۶ در ساری برگزاری می‌شود . تیم شرکت کننده ساری در این مسابقات، تیم شهریار ساری است که در مسابقات سال قبل توانست عنوان هفتم را کسب کند.