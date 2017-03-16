به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال عراق که خود را آماده بازی با استرالیا و عربستان در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه می کند، برای برپایی اردوی تدارکاتی، روز گذشته وارد تهران شد.

عراقی ها که در غیاب لژیونرهای اروپایی به تهران آمده اند، روز ۲۸ اسفند در ورزشگاه آزادی و پشت درهای بسته، یک دیدار تدارکاتی را با تیم ایران برگزار می کنند.

عراق روز سوم فروردین در تهران میزبان استرالیا بوده و امیدوار است با برد در این مسابقه، امیدهایش را برای صعود به جام جهانی روسیه زنده نگه دارد. عراقی ها همچنین بعد از بازی با استرالیا به عربستان سفر می کنند تا روز هشتم فروردین با عربستان در خاک این کشور بازی داشته باشند.

بازی با عربستان اهمیت حیاتی برای عراقی ها دارد چرا که با نفوذ و لابی سعودی ها، دیدار رفت دو تیم به جای ایران در کشور مالزی برگزار شد و دیدار برگشت هم که قرار بود در یک کشور ثالث برگزار شود، با لابی عربستان در خاک این کشور برگزار می شود. این مسئله انتقادهای اساسی مسئولان فدراسیون فوتبال عراق را در پی داشت و آنها امیدوارند با آماده سازی مطلوب در تهران، پاسخ این اقدامات را در زمین مسابقه بدهند.