نحوه ارائه گواهی «دانش نماد» به محصولات فناوری اعلام شد

محمود شیخ زین الدین، با بیان اینکه گواهی انطباق محصولات دانش بنیان در پایان سال ۹۵و آخرین روزهای سال اقتصاد مقاومتی بعنوان یک اقدام عملیاتی و موثر محقق شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم ترین اقداماتی که در سال ۹۵ برای شرکت های دانش بنیان انجام گرفت، مصوبه شورای عالی استاندارد در این زمینه بود.

وی با بیان اینکه این گواهی از سوی سازمان ملی استاندارد به محصولات دانش بنیان اعطا می شود، عنوان کرد: به منظور ساماندهی استاندارد و توسعه بازار محصولات دانش بنیان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن و حمایت از تولید محصولات دانش بنیان این اقدام با همکاری نزدیک معاونت علمی و فناوری و سازمان ملی استاندارد و تصویب شورای عالی استاندارد صورت گرفت.

شیخ زین الدین با بیان اینکه مطابق روال نشان ملی استاندارد را به محصولی ارائه می دهند که به تولید انبوه یا حداقل تولید آزمایشگاهی رسیده باشد، خاطرنشان کرد: ریسک تولید محصولات دانش بنیان بالاست، از این رو ضروری به نظر می رسید تا شرکتهای دانش بنیان قبل از اینکه به تولید برسند این گواهی انطباق دانش نماد را دریافت کنند تا پیش از اخذ علامت استاندارد ملی با در دست داشتن گواهی انطباق یا گواهی محصول بتوانند نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کرده و محصول خود را به تولید انبوه برسانند.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با این مصوبه شورای عالی استاندارد، صدور گواهی انطباق (KB_COC) و یا گواهی محصول (KB-COP)برای محصولات دانش بنیان این امکان را به شرکتهای دانش بنیان می دهد تا حتی بدون وجود استاندارد ملی با استفاده از استانداردهای معتبر بین المللی و یا کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد گواهینامه ای معتبر را برای تایید محصول خود دریافت کنند که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز معتبر است.

شیخ زین الدین افزود: شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری نیز در راستای صدور گواهی انطباق دانش نماد به شرکت های دانش بنیان با سازمان ملی استاندارد همکاری می کند.

وی با بیان اینکه این اقدام در قالب یک تفاهم نامه بین معاونت غلمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان ملی استاندارد رخ داد، گفت: بهره گیری از توان تخصصی، علمی و اجرایی طرفین و لزوم تجاری سازی و تسهیل ورود محصولات دانش بنیان به بازارهای داخلی و بین المللی از موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.

به گفته وی، همچنین رفع موانع موجود با توجه به رویکرد ویژه به مقوله ارزیابی انطباق محصولات دانش بنیان، اجرای مقدمات اعطاء گواهی استاندارد دانش نماد و تدوین رویه ها و فرآیندهای مرتبط از دیگر مواردی است که در این تفاهم نامه به آن تاکید شد.

وی افزود: این موضوع می تواند به عنوان گامی موثر در تجاری سازی و ورود محصولات دانش بنیان به بازار بعنوان اصلی ترین چالش پیش روی شرکتهای دانش بنیان به حساب آید.