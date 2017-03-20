تردد ۶۴۸هزار وسیله نقلیه در استان مرکزی/ آمار بالای تخلفات سرعت

محسن عادلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی۲۴ساعت گذشته حدود ۶۴۸هزار وسیله نقلیه در محورهای استان تردد کردند که طبق بررسی میانگین تخلفات سرعت غیرمجاز خودروهای عبوری استان در این مدت بالاتر از میانگین کشور بود.

وی افزود: طبق آنچه که از دوربین های ثبت سرعت در محورهای استان به دست آمده، در مدت مذکور حدود ۶۵هزار خودرو معادل ۱۰ درصد ترددها، تخلف سرعت غیرمجاز داشتند در حالی که آمار کشوری تخلفات سرعت در این مدت ۹درصد بوده است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: این میزان تردد به ثبت رسیده با بررسی و تحلیل ۶۲ محور مواصلاتی و شریانی استان به دست آمد و میانگین سرعت در محورها طی این مدت، ۸۸ کیلومتر بوده است.

عادلی خاطرنشان ساخت: محور اراک-شازند طی ساعت ۱۷ تا ۱۸ روز گذشته بیشترین میزان تردد را طی یک ساعت به خود اختصاص داده و حدود سه هزار خودرو از این مسیر تردد کرده اند و پس از آن محور تهران-ساوه با دو هزار و ۸۰۰ تردد طی ساعت هفت تا هشت صبح امروز، بیشترین تردد را طی یک ساعت داشته است.

وی با اشاره به آمار تردد خودروهای سنگین در استان طی مدت مذکور تصریح کرد: ۱۰ درصد وسایل نقلیه عبوری در محورهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته وسائل نقلیه سنگین بودند که این آمار نیز بالاتر از میانگین کشوری طی همین مدت است و بیشترین تردد خودروهای سنگین مربوط به محور شازند-ازنا بوده است.