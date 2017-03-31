حضور زوج مجریان وجه تمایز «همیشه خونه» است/ اهمیت مسایل مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلوکی مجری رسانه ملی با اشاره به نظرش درباره برنامه «همیشه خونه» که از شبکه آموزش پخش می شود، گفت: حدود ۲ ماه است که برنامه «همیشه خونه» را دنبال میکنم و ویژگی مهم آن برای من نگاه فرهنگی خود برنامهسازان و تهیهکننده برنامه است.
وی عنوان کرد: البته اگر برنامههای این چنینی که میخواهد به موضوعات مهمی همچون خانواده، سبک زندگی و موضوعاتی که دغدغه امروز مردم است توجه کند باید توانایی مالی مناسبی برای تولید داشته باشد ولی اکنون ضعف مالی در برنامه مشهود است.
سلوکی با اشاره به قرار دادن منابع مالی در اختیار برنامه سازان تصریح کرد: باید حامیان مالی مانند ارگانها، دستگاهها و سازمانها، بودجههای فرهنگیشان را بیاورند برای بچههایی که اینطور با دغدغه روی مفهوم سبک زندگی ایرانی - اسلامی کار میکنند و کمک کنند و اجازه دهند ایدههای آنها به ثمر برسد.
وی به ویژگی های این برنامه اشاره و بیان کرد: وجه امتیاز برنامه «همیشه خونه»، بخش کتاب و کتابخوانی و توجه به موضوعاتی از این قبیل است که سهم زیادی در برنامه دارد. نکته دیگر اینکه دوستان سعی دارند خانوادههای واقعی را در برنامه خود دعوت کنند.
سلوکی عنوان کرد: این مدل که یک زوج هنرمند خانم و آقا میتوانند در قالب مجریان برنامه حضور یابند، میتواند به داشتن یک برنامه متفاوت کمک کند و از آنجایی که مدت زمان برنامه «همیشه خونه» کوتاه نیست کار بسیار سختی است و پیچیدگیهای خاصی دارد. همچنین برای تولید برنامه آیتمها، حرفها، تحقیق و پژوهش، هماهنگ شدن مجریان با عوامل برای اینکه بتوانند هر شب برنامه داشته باشند، کار را بسیار سخت میکند.
این مجری تلویزیون در پایان گفت: به هر حال دوستان من در این برنامه تمام تلاش خود را به کار می برند و با این نگاه فرهنگی که در وجودشان است سعی میکنند اگر سراغ سبک زندگی میروند، سراغ ویژگیهایی بروند که آدمها را به نوعی سبک از زندگی اجتماعی و منطقی می رساند.
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