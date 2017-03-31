کاخ سفید: آینده اسد به مردم سوریه مربوط است/واقعیت را باید پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا باید این واقعیت سیاسی را بپذیرد که آینده «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه به تصمیم ملت سوریه بستگی دارد و آمریکا باید در منطقه بر شکست تروریستهای داعش تمرکز نماید.

«شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز جمعه گفت: «در مورد اسد، یک واقعیت سیاسی وجود دارد که ما باید بر حسب شرایطی که هم اکنون در آن بسر می‌بریم، آن را بپذیریم. ما در دولت قبلی فرصتهای زیادی را در مورد اسد از دست دادیم».

وی در ادامه گفت: «ما اکنون لازم است که بر شکست داعش تمرکز کنیم. آمریکا در سوریه و عراق اولویتهای بسیاری دارد. ما روشن ساخته‌ایم که مقابله با تروریسم و به ویژه شکست داعش مهم‌ترین اولویت ماست».

این در حالی است که «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه اعلام کرد که مقامات واشینگتن از تمرکز بر سیاست «حذف بشار اسد» رئیس جمهور سوریه از ساختار قدرت در این کشور جنگ زده عقب‌نشینی کرده‌اند.

نیکی هیلی در جمع گروه کوچکی از خبرنگاران گفت: «اولویت ما دیگر یک جا نشستن و تمرکز بر برکناری [بشار] اسد نیست. اولویت ما آن است که به نحوه به انجام رساندن امور و افراد مورد نیازمان برای همکاری در خصوص ملت سوریه نگاهی دقیق بیاندازیم».

وی در ادامه افزود: «ما الزاماً نمی‌توانیم بر [برکناری] بشار اسد آنگونه که دولت پیشین [آمریکا] بر آن تمرکز نمود، متمرکز شویم».