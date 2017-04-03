به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با به پایان رسیدن تعطیلات نوروزی و ایرانگردی تعدادی از گروه ها و هنرمندان شاخص موسیقی به ویژه موسیقی پاپ برای برگزاری کنسرت های نوروزی، برنامه های دیگری طی چند هفته آینده در بخش های سنتی، کلاسیک، تلفیقی و پاپ در تهران و شهرستان های مختلف برگزار می شود.

طبق تازه ترین اعلام سامانه های رسمی فروش بلیت کشور تا روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه برنامه کامل کنسرت ها به ترتیب زیر اعلام شده است:

*کنسرت‌های سنتی، نواحی، تلفیقی و کلاسیک

کنسرت گروه «پالت»، سه شنبه ۱۵ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت حسین خواجه امیری (ایرج)، شنبه ۱۹ فروردین، ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰، سالن کوثر قزوین

کنسرت گروه «آرون» به خوانندگی حجت دهباشی، سه شنبه ۲۲ فروردین، ساعت ۲۱، تالار سوره حوزه هنری

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی، ۲۴ و ۲۵ فروردین، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «آهنگ» به خوانندگی وحید تاج، جمعه ۲۵ فروردین، ساعت ۲۰، تالار انتظار کرمانشاه

کنسرت «سفر آوازی ایران و سوئد» به رهبری اریک وستبرگ، شنبه ۲۶ فروردین، ساعت ۲۱، فرهنگسرای نیاوران تهران

کنسرت گروه «نغمه های سکوت» به سرپرستی نگار دستمالچی، پنجشنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۲۱، فرهنگسرای نیاوران

کنسرت گروه کر فلوت تهران، پنجشنبه ۳۱ فروردین و جمعه اول اردیبهشت، ساعت ۲۱، تالار رودکی

کنسرت گروه «ساز و آژین» به سرپرستی حسین صفامنش، جمعه اول اردیبهشت، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت سالار عقیلی، جمعه ۸ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «مهبد»، دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت

کنسرت گروه «هانا – موسیقی کردی»، پنجشنبه ۲۴ فروردین، ساعت ۱۸، تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران

کنسرت گروه «داتام» به سرپرستی و آهنگسازی آنا رام رضایی، دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، ساعت ۲۱، فرهنگسرای نیاوران

کنسرت گروه «مهوار» (ویژه بانوان)، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، ساعت ۲۱، فرهنگسرای نیاوران

*کنسرت های پاپ

کنسرت حامد همایون، چهارشنبه ۱۶ فروردین، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، سینما جهان نما چالوس

کنسرت محمد علیزاده، چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ فروردین، ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت احسان خواجه امیری، دوشنبه ۲۱ فروردین، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، تالار «چیچک» تبریز

کنسرت محمد علیزاده، دوشنبه ۲۱ و سه شنبه ۲۲ فروردین، ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰، قلاویزان ایلام

کنسرت کاوه آفاق، دوشنبه ۲۱ فروردین، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، تالار زنده یاد نامجو رشت

کنسرت علی زندوکیلی، یکشنبه ۲۷ فروردین، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰، تالار ارشاد، گنبد کاوس

کنسرت محسن یگانه، یکشنبه ۲۷ و دوشنبه ۲۸ فروردین، ساعت ۱۹ و ۲۲، تالار ذوب آهن شاهرود

کنسرت حمید حامی، پنجشنبه ۳۱ فروردین، ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱، تالار ابریشم فومن

کنسرت امید حاجیلی، دوشنبه ۲۸ فروردین، ساعت ۲۰، سالن هلال احمر کرمان

کنسرت علی زندوکیلی، دوشنبه ۲۸ فروردین، ساعت ۱۹ و ۲۱:۳۰، سالن میزبان بابلسر

کنسرت کاوه آفاق، چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت، ساعت ۱۹ و ۲۲، سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

کنسرت سیمین غانم (ویژه بانوان)، پنجشنبه ۲۱ و جمعه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۴:۳۰، تالار وحدت

کنسرت محسن یگانه، چهارشنبه ۶ و پنجشنبه ۷ اردیبهشت، ساعت ۱۸ و ۲۱:۳۰، مرکز همایش های برج میلاد تهران

کنسرت حمید حامی، یکشنبه ۲۴ و دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۳۰، تالار وحدت