بین کسی که جهادی کار می کند با کسی که دلسوزی کمتری دارد تفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مرندی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری و تأکید بر نیاز کشور به مدیران متدین، انقلابی و کارآمد، اظهار داشت: مردم باید بلندتر نظرات خود را مطرح کنند چرا که آنها به مقام معظم رهبری به عنوان ولیامر اعتقاد دارند و وقتی ایشان چنین فرمایشی دارند همه باید آن را جدی بگیرند.
وی با بیان اینکه دولت و مسئولان قوا وقتی ببینند هم مقام معظم رهبری و هم مردم این خواسته را دارند، قضیه را جدیتر میگیرند، تصریح کرد: از اول انقلاب ما در مواردی که جهادی کار کردهایم، موفقیت بیشتری نیز بهدست آوردیم.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، تأکید کرد: مردم بین کسی که جهادی کار میکند و از شب و روز خود میگذرد با کسی که سیستم کندتری دارد و افراد ضعیفتری را انتخاب میکند و دلسوزی کمتری به مسائل دارد، تفاوت قائل میشوند.
وی تصریح کرد: باید دقت کرد که در آینده هیچ کس از افرادی که بسیار متمکن هستند انتخاب نشوند، چرا که آنها چه امروز متمکن شده و چه از قدیم متمکن بوده باشند درد مردم مشکلدار را و طبقات پایینتر را درک نمیکنند.
مرندی با اشاره به رویکرد جبهه مردمی درباره مؤلفههای مطرح شده از سوی رهبر انقلاب، گفت: قطعاً ما این موارد را مدنظر داریم چرا که معنای ولایتمداری این است که آنچه که از سوی ولی امر مطرح میشود سرلوحه کار ما قرار بگیرد و به همین دلیل این مسأله از دیرباز مورد توجه جبهه مردمی بوده است و با تأکیدات ایشان بیشتر نیز به این امر توجه میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما باید از افرادی استفاده کنیم که ولایتمدار، مردمی، تلاشگر و ایثارگر باشند چرا که فردی که صرفاً به فکر مادیات خود است ایثارگر به حساب نمیآید.
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