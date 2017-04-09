غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است آیین نامه اکران سال ۹۶ در تاریخ دوشنبه ۲۱ فروردین ماه و در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم های لازم برای آن گرفته شود.

وی ادامه داد: مساله دیگری که باید در شورای صنفی نمایش مورد توجه قرار گیرد، انتخاب اعضای شورای صنفی نمایش است که به زودی این اتفاق رخ می دهد.

فرجی در پایان گفت: اعضای شورای صنفی نمایش از جمله کانون کارگردانان، انجمن سینماداران، تهیه کنندگان و پخش کنندگان هیچکدام تا امروز نماینده خود را معرفی نکرده اند و به محض اینکه این اتفاق رخ داد انتخابات صورت می گیرد.