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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۴۸

شورای صنفی نمایش در انتظار انتخابات

آیین‌نامه اکران ۹۶ بررسی می‌شود/ نمایندگان سینمایی معرفی نشده‌اند

آیین‌نامه اکران ۹۶ بررسی می‌شود/ نمایندگان سینمایی معرفی نشده‌اند

سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه کانون های عضو شورای صنفی نمایش نمایندگان خود را برای انتخابات معرفی نکرده اند، اعلام کرد آیین نامه اکران ۹۶ در دست بررسی است.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است آیین نامه اکران سال ۹۶ در تاریخ دوشنبه ۲۱ فروردین ماه و در جلسه  شورا مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم های لازم برای آن گرفته شود.

وی ادامه داد: مساله دیگری که باید در شورای صنفی نمایش مورد توجه قرار گیرد، انتخاب اعضای شورای صنفی نمایش است که به زودی این اتفاق رخ می دهد.

فرجی در پایان گفت: اعضای شورای صنفی نمایش از جمله کانون کارگردانان، انجمن سینماداران، تهیه کنندگان و پخش کنندگان هیچکدام تا امروز نماینده خود را معرفی نکرده اند و به محض اینکه این اتفاق رخ داد انتخابات صورت می گیرد.

کد مطلب 3944410

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