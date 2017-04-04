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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۲:۴۴

از سوی مجلس سنای آمریکا:

تصویب لایحه «تحریمهای جدید ایران» به تعویق افتاد

تصویب لایحه «تحریمهای جدید ایران» به تعویق افتاد

مجلس سنای آمریکا تصویب لایحه «تحریمهای جدید علیه تهران» را به بهانه وجود برخی نگرانیها در خصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران به تعویق انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونگذاران عضو کنگره آمریکا اعلام کردند که مجلس سنا تصویب لایحه «تحریمهای جدید علیه تهران» را به بهانه برخی نگرانیها در خصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران به تعویق انداخت.

گفتنی است که در ماه مارس، گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا لایحه ای را به مجلس سنا ارائه نمودند که به بهانه آزمایشهای موشکی و سایر فعالیتهای غیرهسته ای ایران، تحریمهای سختگیرانه تری را علیه تهران وضع می نمود؛ تحریمهایی که طنین انداز موضع سختگیرانه تر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ایران بود.

اما روز سه شنبه، «باب کورکر» رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت: «در حال حاضر فرآیند طرح و تصویب لایحه [تحریمهای تهران] به دلیل نگرانی اتحادیه اروپا از تأثیرگذاری آن بر انتخابات آتی [ریاست جمهوری] ایران متوقف می شود».

قانونگذاران آمریکایی که پیش نویس لایحه تحریمهای ایران را تهیه کرده اند، مدعی هستند که این لایحه با مفاد توافق هسته ای منعقده میان ایران و گروه ۱ + ۵ منافاتی ندارد. این در حالی است که ایران این لوایح را ناقض توافق بین المللی می داند که میان تهران و شش قدرت جهانی- از جمله آمریکا- منعقد شده است.

تمامی اعضای جمهوریخواه کنگره آمریکا با این توافق هسته ای- موسوم به برجام- مخالف هستند و ترامپ نیز به رغم انتقادات فراوان از این توافق هسته ای در جریان مبارزات انتخاباتی خود، از آغاز دوره ریاست جمهوری خود تاکنون بجای پاره کردن این توافق [!] تنها از اجرای دقیق و سختگیرانه آن سخن گفته است.

کد مطلب 3944731

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    نظرات

    • سید جلال خاتمیان اسکوبی IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
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      پاسخ
      سلام علیکم، نگرانی از انتخاب اقای روحانی، یا انتخاب نشدنشان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ؟؟؟

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