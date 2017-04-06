اقتصاد فوریت نخست کشور/امروز برای روحانی روز محاسبه است نه انشاء

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب صبح امروز در دومین مجمع این جبهه با اشاره به مفهوم «انقلاب سوم» اظهار کرد: ما در انقلاب اول پرونده استبداد را در کشور بستیم، در انقلاب دوم نظام سلطه را با چالش مواجه کردیم اما در انقلاب سوم باید در مسیری حرکت کنیم که بر اساس منظومه امام و رهبری باشد.

وی با بیان اینکه اقتصاد فوریت نخست کشور است افزود: بعد از ۳۸ سال هنوز شعار سال، اقتصادی است. از ۲۸ شعاری که رهبر انقلاب برای سال برگزیدند، ۱۳ شعار به طور مستقیم و ۵ شعار به طور غیرمستقیم به مسایل اقتصادی اشاره داشته است.

زاکانی دلیل مشکلات اقتصادی کشور را هدیه کردن اقتصاد آزاد و الگوی توسعه غربی به مردم و فراموش شدن جهاد دانست و گفت: نخستین مانع در راه رشد اقتصادی، فساد است. من هم در دولت قبل و هم در دولت کنونی، بارها به دلیل مبارزه با فساد به دادگاه رفتم اما هر بار تبریه شدم چون حرف حق را می زدم.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: مبارزه با فساد و قطع ارتباط میان قدرت و ثروت، هزینه دادن می خواهد.

زاکانی ادامه داد: امروز برای آقای رییس جمهور، روز محاسبه است نه انشاخواندن. چرا دولت، دست مفسدان را بازگذاشت تا اموال عمومی را غارت کنند؟

وی با تاکید بر این مساله که مبارزه با فساد، الویت جدی برای رسیدن به رشد اقتصادی است اظهار کرد: باید قیام کنیم. این راه البته دقت می خواهد. شفافیت فضای اقتصادی و شناختن موانع اقتصادی از الویت های مهم دولت انقلابی است.

زاکانی با اشاره به معضل رکود و با بیان اینکه امروز کشور نیازمند اقدام اصلاح گرایانه تحت پرچم داری امام و رهبری است گفت: یکی از مشکلات امروز کشور، رکود است که راه عبور از آن، توجه به منابع داخلی و ایجاد شرایطی است که بتوانیم اشتغال پایدار و توزیع متوازن ثروت ایجاد کنیم.