بنده از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف جبهه مضایقه نخواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رحیمیان رییس شورای مرکزی جبهه مردمی دقایقی پیش پیام پرویز فتاح درباره علت عدم حضورش در مجمع ملی دوم این جبهه را قرایت کرد.

این پیام به شرح ذیل است؛

نسبت به اعضای شورای مرکزی و همه اعضای مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، عرض احترام و ارادت دارم اما به علت معذوراتی که شورای مرکزی از آن مطلع است، از حضور عذرخواهی می کنم اما ساز و کار جبهه مردمی در انتخاب نامزدهای انتخاباتی را قبول دارم و از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف جبهه مضایقه نخواهم کرد و از ارادت بنده ناچیز نسبت به این جبهه کم نخواهد کرد.

پرویز فتاح