  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

پیام فتاح به دومین مجمع ملی جبهه مردمی:

بنده از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف جبهه مضایقه نخواهم کرد

بنده از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف جبهه مضایقه نخواهم کرد

نامزد ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: از حضور در جلسه مجمع عذرخواهی می کنم اما ساز و کار جبهه مردمی را قبول دارم و از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف جبهه مضایقه نخواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رحیمیان رییس شورای مرکزی جبهه مردمی دقایقی پیش پیام پرویز فتاح درباره علت عدم حضورش در مجمع ملی دوم این جبهه را قرایت کرد.

این پیام به شرح ذیل است؛

نسبت به اعضای شورای مرکزی و همه اعضای مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب، عرض احترام و ارادت دارم اما به علت معذوراتی که شورای مرکزی از آن مطلع است، از حضور عذرخواهی می کنم اما ساز و کار جبهه مردمی در انتخاب نامزدهای انتخاباتی را قبول دارم و از هیچ کمکی برای پیشبرد اهداف جبهه مضایقه نخواهم کرد و از ارادت بنده ناچیز نسبت به این جبهه کم نخواهد کرد.  

پرویز فتاح

کد مطلب 3945959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها