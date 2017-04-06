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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

نیکزاد در دومین مجمع ملی جبهه مردمی:

کسی که سعه صدر ندارد حق ندارد رئیس جمهور شود

کسی که سعه صدر ندارد حق ندارد رئیس جمهور شود

نامزد احتمالی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با ذکر برخی توهین های روحانی به منتقدان گفت: کسی که سعه صدر ندارد، حق ندارد در جمهوری اسلامی بخشدار هم شود چه برسد به رییس جمهور.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد نامزد احتمالی ریاست جمهوری جبهه مردمی نیروهای انقلاب امروز در دومین مجمع ملی این جبهه اظهار کرد: می خواهم موضوع را صادقانه با شما در میان بگذارم. سیاسی هستم اما سیاسی کاری نمی کنم. قبل از این مجمع، از جاهایی برخی افراد به من زنگ زدند و گفتند در این جلسه حضور پیدا نکنم.

وی افزود: بعضی ها یا شانشان اجل بود نیامدند یا از رای خود مطمئن هستند اما من به هوش و حق باوری شما ایمان دارم و با کمال خضوع و اعتقاد در میان شما حضور یافتم.   

استاندار اردبیل در دولت نهم در ادامه تصریح کرد: به خاطر ندارم که در جایی نیروهای انقلابی و بچه حزبی الهی ها و متدینین مرا دعوت کنند و من اجابت نکنم.

نیکزاد ادامه داد: به خاطر تکلیف آمدم اما برای درایت، بصیرت و تقوا و اینکه امروز شما تکلیف شرعی را بر خودتان و این فرزند کوچکتان مشخص می کنید، به درگاه خدا شاکرم.

وی با بیان اینکه در اداره کشور سو تدبیر مبرهن و آشکار است گفت: اگر سوتدبیر نبود، آمدن بزرگان از اقصی نقاط کشور برای چه بوده است. باید برای سوء تدبیر چاره اندیشید.

نیکزاد تصریح کرد: ابر استراتژیست نظام بیش از یک ساعت در مورد اقتصاد صحبت کرد اما قوه مجریه کار اقتصاد و کشورداری خود را به خوبی انجام نداده است.

وی با اشاره به ادبیات تهاجمی رییس جمهور نسبت به منتقدان خود گفت: آقای رییس جمهور چطور منتقدان خود را بیسواد می خوانید و می گویید بروید به جهنم؟ مگر قباله بهشت را به اسم شما زده اند؟

نیکزاد تاکید کرد: کسی که سعه صدر ندارد، حق ندارد در جمهوری اسلامی بخشدار هم شود چه برسد به رییس جمهور.

کد مطلب 3946032

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