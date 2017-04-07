خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی- محمد جندقی: امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده تا دولتمردان برای مساله بیکاری که وارد فاز بحرانی شده، تدبیر جدی بی اندیشند؛ در همین ارتباط بررسی وضعیت بازار کار بر اساس شاخص‌های نیروی کار در ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد در سال ۹۵ نرخ بیکاری پنج استان دیگر هم دو رقمی شد تا تعداد استان‌های دارای نرخ بیکاری تک رقمی از ۹استان در سال ۹۴ به ۴استان در سال ۹۵ تقلیل یابد.

در سال ۹۵ نرخ بیکاری چهار استان زنجان، سمنان، مرکزی و همدان همچون سال ۹۴ تک رقمی بود اما پنج استان‌ خراسان جنوبی، تهران، بوشهر، آذربایجان شرقی و کرمان در سال ۹۵ به جمع استان‌های دارای نرخ بیکاری «دو رقمی» پیوستند.

بدین ترتیب نرخ بیکاری استان خراسان جنوبی که در سال ۹۴ معادل ۸.۶ درصد بود، در سال ۹۵ با افزایش ۲.۱ درصدی به ۱۰.۷ درصد رسید. همچنین نرخ بیکاری استان بوشهر از ۹.۷ درصد در سال ۹۴ با رشد ۱.۶ درصدی به ۱۱.۳ درصد افزایش یافت.

علاوه بر این نرخ بیکاری استان آذربایجان شرقی از ۷.۳ درصد در سال ۹۴ با افزایش ۳.۵ درصد مواجه شد به طوری که این نرخ در سال گذشته به ۱۰.۸ درصد رسید. همچنین نرخ تک رقمی بیکاری استان کرمان با افزایش ۳.۶ درصدی از ۷.۹ درصد در سال ۹۴ به ۱۱.۵ درصد در سال ۹۵ افزایش یافت.

اما نرخ بیکاری در پایتخت ۳.۵ درصد نسبت به سال ۹۴ رشد داشت به طوری که این نرخ از ۸.۱ درصد در سال ۹۴ به ۱۱.۶ درصد در سال ۹۵ رسید.

تغییر وضعیت نیروی کار در استان‌های دارای نرخ بیکاری «تک رقمی»

استان نرخ بیکاری ۱۳۹۴ نرخ بیکاری ۱۳۹۵ زنجان ۵.۶ ۹.۷ سمنان ۸.۴ ۸.۶ مرکزی ۷.۹ ۷.۳ همدان ۸.۵ ۹.۵ تهران ۸.۱ ۱۱.۶ خراسان جنوبی ۸.۶ ۱۰.۷ بوشهر ۹.۷ ۱۱.۳ آذربایجان غربی ۷.۳ ۱۰.۸ کرمان ۷.۹ ۱۱.۵