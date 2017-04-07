حمله آمریکا به پایگاه الشعیرات موجب انهدام ۹ جنگنده سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تلویزیون روسیه آماری از خسارات تجاوز آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه ارائه کرد.

تلویزیون روسیه اعلام کرد که حملات آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه موجب انهدام ۹ جنگنده سوریه شد.

پیشتر معارضان سوریه مدعی شدند که حمله آمریکا به پایگاه الشعیرات سوریه موجب ویران شدن این پایگاه نظامی و انهدام ۱۲ جنگنده آن شد.

فرماندهی ارتش سوریه نیز اعلام کرد: آمریکا در ساعت ۳:۴۲ دقیقه صبح بامداد امروز(جمعه) در تجاوزی آشکار به یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه «الوسطی» حمله کرد که منجر به جان باختن ۶ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر به همراه وارد آمدن خسارات مادی فراوان شد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.