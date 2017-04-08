واشنگتن تحریم های جدید علیه سوریه وضع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا از تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم های جدید علیه سوریه خبر داد و بهانه چنین اقدامی را مهار دولت دمشق برای استفاده از تسلیحات شیمیایی عنوان کرد.

وی در این باره گفت: آمریکا به تحریم به چشم ابزاری بسیار مهم نگاه می کند.

اعلام این خبر از سوی منوچین، نشان دهنده اصرار دولت جدید واشنگتن به تشدید خصومت نسبت به دولت مشروع دمشق است.

گفتنی است این تصمیم یک روز پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی «الشعیرات» سوریه انجام می گیرد.

این حمله با پرتاب ۵۹ فروند موشک «تام هاوک» از عرشه دو ناو آمریکایی مستقر در مدیترانه انجام شد و فاقد هرگونه مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل یا حتی کنگره آمریکا بود. بهانه آمریکا برای توجیه این اقدام، حمله شیمیایی به «خان شیخون» در استان ادلب است که به ارتش سوریه نسبت داده می شود. این درحالی است که دولت سوریه به کارگیری هرگونه سلاح شیمیایی را رد کرده است.

وزارت خارجه سوریه نیز در این باره اعلام کرد که حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بود تا حمله آمریکا به مواضع ارتش سوریه را که همواره در حال نبرد با تروریسم است، توجیه کند.