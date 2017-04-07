به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی، فیلم‌های بلند و مستند بخش نمایش‌های بازار در سی و پنجمین جشنواره جهانی انتخاب شده‌اند، این فیلم‌ها طی روزهای جشنواره برای مهمانان خارجی، خریداران و نمایندگان جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده می‌شوند.

یوآ (آناهید آباد)، ویلایی‌ها (منیر قیدی)، نگار (رامبد جوان)، ملی و راه‌های نرفته‌اش (تهمینه میلانی)، مادری (رقیه توکلی گرد فرامرزی)، ماجرای نیمروز (محمدحسین مهدویان)، ماجان (رحمان سیفی‌آزاد)، لینا (رامین رسولی)، کوپال (کاظم ملایی)، فراری (علیرضا داوودنژاد)، شنل (حسین کندری)، سارا و آیدا (مازیار میری)، زار (نیما فراهی)، دلم می‌خواد (بهمن فرمان‌آرا)، خفه‌گی (فریدون جیرانی)، خاطرات پاییزی (علی فخرموسوی)، حریم شخصی (احمد معظمی)، تابستان داغ (ابراهیم ایرج‌زاد)، پایان رویاها (محمدعلی طالبی)، بیوگرافی (فاطمه ثقفی)، بیست و یک روز بعد (سید محمدرضا خردمندان)، بی‌سایه (ابوالفضل صفاری)، برگ‌جان (ابراهیم مختاری)، آگوست (ماریا ماوتی، محمد اسفندیاری، احمد زایری)، آپاندیس (حسین نمازی)، آباجان (هاتف علیمردانی)، ائو (اصغر یوسفی‌نژاد)، ایستگاه اتمسفر (مهدی جعفری)، ایتالیا-ایتالیا (کاوه صباغ‌زاده)، انزوا (مرتضی‌علی عباس‌میرزایی) و خانه کاغذی (مهدی صباغ‌زاده) ۳۱ فیلم سینمایی بلندی هستند که در این بخش حضور دارند.

همچنین مستندهای پسران سندباد (رضا حائری)، شاعران زندگی (شیرین برق‌نورد)، اعتراض وارد نیست (فرناز و محمدرضا جورابچیان) در بخش فیلم‌های مستند نمایش‌های بازار اکران می‌شوند.