برای ۳ امتیاز بازی با نفت خیلی زحمت کشیدیم/همه بازیکنان خوب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از پیروزی یک بر صفر عصر جمعه تیمش برابر نفت تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید دستگردی گفت: از اینکه به سه امتیاز این بازی دست پیدا کردیم بسیار خوشحال هستیم. بازی سختی را در پیش داشتیم اما امیدوار بودیم که به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما تلاش کردند تا برابر تیم نفت که فینالیست جام حذفی هست به برتری برسند. برای این سه امتیاز خیلی تلاش کردیم و زحمت کشیدیم. امیدوارم که بتوانیم در دیدارهای آینده هم به برتری برسیم و خیالمان را راحت کنیم.

فرکی در مورد عملکرد تیمش گفت: همه بازیکنان ما زحمت زیادی کشیدند. البته یکی دو نفر بیشتر زحمت کشیدند. مجموع تیم ما خوب عمل کرد. تا زمانی که ما به گل رسیدیم مالک بازی بودیم و عملکرد با برنامه ای داشتیم و بعد از گل باید به فکر حفظ این گل بودیم که طبیعتا تحت تاثیر این مورد و استرس بازی بودند.