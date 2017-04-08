به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی سیریزی ضمن اعلام خبر برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در اظهاراتی جامعه مدرسین را نهادی علمی، فرهنگی و سیاسی با سابقه‌ای کهن و تأثیرگذار در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

وی افزود: جامعه مدرسین با اهدافی چون ترویج و گسترش معارف اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) و مکتب اهل‌بیت معصومین‌(علیهم السلام)، دفاع از قرآن و عترت و ارزش‌های اسلامی شکل گرفته است و در حال حاضر با تمام توان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رئیس دفتر جامعه مدرسین همچنین در ادامه با تشریح ساختار این نهاد افزود: این نهاد مقدس حوزوی دارای چهار معاونت جامعه و روحانیت، جامعه و نظام، جامعه و مردم و اداری مالی و دفتر جامعه مدرسین، دبیرخانه علمی – محتوایی، دفتر امور بین‌الملل می‌باشد.

وی افزود: مجمع عمومی جامعه مدرسین که شامل اساتید سطح عالی و خارج حوزه‌های علمیه است از دیگر بخش‌های فعال در جامعه مدرسین است.

حجت الاسلام ابراهیمی همچنین در رابطه با جایگاه هیئت رئیسه جامعه مدرسین ابراز داشت: یکی دیگر از ارکان اصلی این نهاد مقدس هیئت رئیسه آن می‌باشد که طبق شرح وظایف خود عمل می‌نماید و اعضای محترم آن طی یک دوره دو ساله انتخاب می‌گردند.

وی در پایان ضمن اشاره به برگزاری انتخابات جدید هیئت رئیسه جامعه مدرسین، گفت: با توجه به اتمام دوره هیئت رئیسه و براساس اساسنامه جامعه، انتخابات هیئت رئیسه در دوره جدید در جلسه روز جمعه مورخ ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری برگزار شد و آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس و آیات: محمد مومن، سید هاشم حسینی بوشهری، محسن اراکی، سید احمد خاتمی و ابوالقاسم وافی به عنوان اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شدند.