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۱۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

با رأی اکثریت اعضا؛

اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شدند

قم - رئیس دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از انتخاب هیئت رئیسه این نهاد حوزوی با رأی اکثریت اعضا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی سیریزی ضمن اعلام خبر برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در اظهاراتی جامعه مدرسین را نهادی علمی، فرهنگی و سیاسی با سابقه‌ای کهن و تأثیرگذار در نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

وی افزود: جامعه مدرسین با اهدافی چون ترویج و گسترش معارف اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) و مکتب اهل‌بیت معصومین‌(علیهم السلام)، دفاع از قرآن و عترت و ارزش‌های اسلامی شکل گرفته است و در حال حاضر با تمام توان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

رئیس دفتر جامعه مدرسین همچنین در ادامه با تشریح ساختار این نهاد افزود: این نهاد مقدس حوزوی دارای چهار معاونت جامعه و روحانیت، جامعه و نظام، جامعه و مردم و اداری مالی و دفتر جامعه مدرسین، دبیرخانه علمی – محتوایی، دفتر امور بین‌الملل می‌باشد.

وی افزود: مجمع عمومی جامعه مدرسین که شامل اساتید سطح عالی و خارج حوزه‌های علمیه است از دیگر بخش‌های فعال در جامعه مدرسین است.

حجت الاسلام ابراهیمی همچنین در رابطه با جایگاه هیئت رئیسه جامعه مدرسین ابراز داشت: یکی دیگر از ارکان اصلی این نهاد مقدس هیئت رئیسه آن می‌باشد که طبق شرح وظایف خود عمل می‌نماید و اعضای محترم آن طی یک دوره دو ساله انتخاب می‌گردند.

وی  در پایان ضمن اشاره به برگزاری انتخابات جدید هیئت رئیسه جامعه مدرسین، گفت: با توجه به اتمام دوره هیئت رئیسه و براساس اساسنامه جامعه، انتخابات هیئت رئیسه در دوره جدید در جلسه روز جمعه مورخ ۱۸ فروردین‌ماه سال جاری برگزار شد و آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس و آیات: محمد مومن، سید هاشم حسینی بوشهری، محسن اراکی، سید احمد خاتمی و ابوالقاسم وافی به عنوان اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخاب شدند.

کد مطلب 3947631

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