حسن زاده:از ایجاد جو بدبینی به داوران و اهانت به آنها خودداری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون گفت: روز گذشته پرونده مربوط به حضور بازیکن غیر مجاز در مسابقات تیم فوتسال قرچک با بهراد اردبیل و حاج منصف قائم شهر را با حضور مقامات رسمی باشگاه بررسی و نتیجه آن از طریق کمیته فوتسال به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: پرونده تیم های خونه به خونه بابل و نساجی مازندران که به کمیته استیناف ارسال شده بود، در اختیارمان قرار گرفت و در اولین فرصت ممکن باهمکاران نظر جدید کمیته استیناف را بررسی و تصمیم لازم گرفته خواهد شد.

رئیس کمیته انضباطی افزود: با توجه به اینکه مسابقات در لیگ برتر و لیگ های پایین تر به هفته های پایانی خود رسیده و از حساسیت بالایی برخوردار است، ناظرین ویژه انضباطی حتما در ورزشگاهها حضور خواهند داشت و با توجه به اتفاقاتی که در مسابقات هفته گذشته رخ داد، تمامی گزارش های مقامات مسئول را به غیر از یک مسابقه در اختیار داریم و آرای انضباطی آنها را صادر خواهیم کرد. همچنین با توجه به اینکه برخی از اعضای کادر فنی تیم ها علیه داوری مصاحبه کرده اند، قطعا برخورد لازم را خواهیم داشت حتی اگر محرومیتهایی هم مقارن با اتمام مسابقات لیگ تعیین و صادر شود، قطعا در فصل آتی رقابتها اعمال خواهد شد.

حسن زاده بیان کرد: انتظار ما از سرمربیان و بزرگان تیم ها از جمله شخص مجید جلالی این است که هرگونه موارد اعتراض و یا نقطه نظر خود را از طریق مکاتبات رسمی به مراجع ذیربط به فدراسیون فوتبال ارسال کنند و از مصاحبه هایی که موجب تنش در فوتبال یا بدبینی عمومی به داوران می شود، پرهیز کنند. برخی از بازیکنان که رفتارهای نادرستی در حین مسابقه انجام می دهند، چه بسا عامل تشنج در سکوها است(مانند بازیکن تیم پیکان) که باید مراقب رفتار خود باشند. چرا که محرومیتهای شدیدی برای این رفتارها در آیین نامه انضباطی وجود دارد.

وی ادامه داد: از تماشاگران تیمهای بزرگ که معمولا حضور گسترده در ورزشگاهها دارند، تقاضا داریم به مقامات رسمی مسابقه مخصوصا داوران اعتماد داشته باشند و فقط به تشویق تیم خود بپردازند و از ایجاد جو بدبینی به داوران و اهانت به آنها خودداری کنند.

رئیس کمیته انضباطی گفت: با توجه به میزبانی باشگاههای ایرانی در مسابقات آسیایی و میزبانی تیم ملی ایران در رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2018، انتظار داریم که هواداران عزیز فقط به تشویق تیم خود بپردازند.

حسن زاده در پایان گفت: با توجه به شرکت تیم های حاضر در فصل آتی مسابقات، باید فکر اساسی برای بدهکاری بازیکنان کنند تا اجازه شرکت در نقل و انتقالات را داشته باشند. لذا به طور جدی باید به فکر تسویه حساب با طلبکاران باشند تا بتوانند در جذل بازیکنان جدید و شرکت در مسابقات بعدی، مجوز لازم را داشته باشند.