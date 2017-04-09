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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۴۲

تیلرسون:

امیدواریم بتوانیم با مسکو در سوریه همکاری کنیم

امیدواریم بتوانیم با مسکو در سوریه همکاری کنیم

وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز امیدواری نسبت به همکاری با مسکو در سوریه گفت که اولویت نخست واشنگتن شکست داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آمریکا نسبت به همکاری کشورش با روسیه، استفاده از نفوذ مسکو به منظور دستیابی به ثبات در سوریه و ایجاد شرایطی برای دستیابی به فرآیند سیاسی از طریق مذاکرات ژنو ابراز امیدواری کرد.

«رکس تیلرسون» در مصاحبه خود با شبکه خبری ای بی سی گفت: وقتی بتوانیم نبرد خود علیه داعش را پایان دهیم، اوضاع کاملا خوب خواهد شد. سپس امیدواریم بتوانیم تمرکز خود را متوجه توافق های آتش بس میان دولت سوریه و مخالفین کنیم.

وی افزود: از این منظر، ما امیدواریم که بتوانیم با روسیه کار کنیم و از تاثیرگذاری آنها برای دستیابی به ثبات در سوریه و ایجاد شرایطی برای یک فرآیند سیاسی از طریق (مذاکرات) ژنو که در آن بتوانیم همه طرفها را جمع کرده و حرکتی رو به جلو داشته باشیم، استفاده کنیم.  

وزیر خارجه آمریکا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سوریه گفت: این مهم است که ما بر اولویت خود متمرکز باشیم و ما معتقدیم که اولویت اول شکست داعش است. با شکست داعش و در آوردن کنترل خلافت آنها از چنگشان، ما اکنون دستکم تهدید ناشی از آنها را نه تنها علیه ایالات متحده بلکه (علیه) ثبات در منطقه از بین برده و یا دستکم به حداقل رسانده ایم.

کد مطلب 3949025

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