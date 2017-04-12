جزئیات یک جلسه در خانه سینما/ هیات مدیره پویاتر واکنش نشان دهد

مهرداد فرید دبیر شورایعالی تهیه کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با هیات مدیره خانه سینما در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه گفت: یک جلسه مشترک میان هیات مدیره خانه سینما، شورایعالی تهیه کنندگان و شورای مرکزی کانون کارگردانان برگزار شد که در آن موارد مختلفی مورد بررسی قرار گرفت از جمله اینکه همایون اسعدیان رییس هیات مدیره جدید خانه سینما از حاضران این جلسه پرسید که هیات مدیره خانه سینما در سال ۹۶ به چه مواردی باید بیش از گذشته توجه کند و چه مواردی را در سینما مورد پیگیری قرار دهد.

وی ادامه داد: در این جلسه تاکید شد که هیات مدیره خانه سینما علاوه بر مسئولیت های عمومی خود در زمینه صنفی، باید در موارد خاص نیز ورود پیدا کند که هر کدام از حاضران در جلسه مواردی را برای پیگیری توسط هیات مدیره خانه سینما پیشنهاد دادند.

این کارگردان سینما با اشاره به این که اینگونه جلسات می تواند پیدا کند، بیان کرد: همایون اسعدیان در این جلسه تاکید کرد که شورایعالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینمای ایران دو صنف اصلی خانه سینما به شمار می روند و اعضای آن باید به عنوان مشاور در کنار هیات مدیره خانه سینما قرار گیرند.

وی تاکید کرد: یکی از مواردی که در این جلسه از سوی شورایعالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینمای ایران یادآوری شد، این بود که هیات مدیره پیشین پویایی لازم را نداشت و در بزنگاه های حساس سینما حاضر نبود و اگر هم حاضر می شد این حضور با تاخیر همراه بود. به همین دلیل حاضران در این جلسه از هیات مدیره جدید خانه سینما خواستند تا حضور پویاتری در مسایل روز سینما داشته باشد و زمانی که سینمای ایران دچار مخاطره می‌شود این هیات مدیره خانه سینما باشد که در صف اول حمایت قرار می‌گیرد.

خانه سینما باید به ترتیبی عمل کند که این دو کلونی اصناف کارفرمایی و اصناف کارگزاری را در دل خود حفظ کند و هرکدام در جایگاه خود به درستی فعالیت کنند دبیر شورایعالی تهیه کنندگان با تاکید بر اینکه در دوره قبل شورایعالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان کنار هم در برابر برخی از مشکلات از سینما حمایت می کردند، توضیح داد: هیات مدیره پیشین خانه سینما در این موارد معمولا با تاخیر ورود پیدا می کرد که این مساله باید اصلاح شود.

فرید اضافه کرد: بحث دیگر این بود هیات مدیره خانه سینما با یک راهکار مناسب ساختار خانه سینما را چکش کاری کند و حتی اگر لازم شد در اساسنامه خانه سینما بازنگری شود و در صورت لزوم برخی از بندهای اساسنامه تغییر کند. تغییراتی که سبب شود اصناف کارفرمایی از اصناف کارگزاری تفکیک شوند و دو کلونی را تشکیل دهند که علاوه بر ارتباطی که با هم دارند، هرکدام در جایگاه خود خدمات خود را به سینمای ایران ارائه دهند. همچنین اکثر حاضران در جلسه معتقد بودند ترکیب این دو نوع صنف اشکالاتی داشته است که اگر ادامه پیدا کند، ممکن است در آینده به سینمای ایران صدمه بزند و به احتمال دوپاره شدن خانه سینما دامن بزند. خانه سینما باید به ترتیبی عمل کند که دو کلونی؛ اصناف کارفرمایی و اصناف کارگزاری را در دل خود حفظ کند تا هرکدام در جایگاه خود به درستی فعالیت کنند.

فرید در پایان گفت: نحوه اجرای جشن خانه سینما و تشکیل آکادمی خانه سینما نیز از بحث هایی بود که صورت گرفت و قرار شد درباره آن جلسات دیگری ترتیب داده شود.