مهرداد فرید کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «دعوت نامه» گفت: بعد از نمایش این فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با توجه به واکنش هایی که از سوی مخاطبان در سینماها دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم ۵ دقیقه از این اثر را کوتاه کنیم.

وی با اشاره به اینکه حضور در جشنواره فیلم فجر به عنوان نمایش اصلی محسوب نمی شود، بیان کرد: ما در آن ایام واکنش ها را رصد می کنیم تا بتوانیم به تدوین بهتری برسیم و متوجه شویم که بهتر است چه لحظه هایی از فیلم را کاهش و یا افزایش دهیم. شتاب فیلمسازان در رساندن فیلم ها به جشنواره به آثار صدمه می زند ولی فراغت تدوینگران و کارگردانان در ایام بعد از جشنواره بهترین فرصت برای بازنگری در فیلم ها ست.

فرید درباره زمان اکران این اثر عنوان کرد: بهترین زمان اکران «دعوت نامه» تابستان است زیرا با توجه به حس و حالی که فیلم دارد و شرایط معنوی که در ماه رمضان و هفته های پس از آن ایجاد می شود به نظرم می تواند به صورت بهتری با مخاطبان ارتباط برقرار کند.

این کارگردان در پایان بیان کرد: ما در حال حاضر مشغول رایزنی با دفاتر پخش برای اکران هستیم اما عجله ای نداریم زیرا به طور کلی در این برهه فیلم هایی برای اکران عجله می کنند که بخواهند در عید نوروز به نمایش در بیایند و با توجه به اینکه ما چنین قصدی نداشتیم سعی کردیم با وسواس بیشتر دست به انتخاب پخش کننده بزنیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم که بعد از عید نوروز قرارداد پخشمان را منعقد کنیم.

«دعوتنامه» یک درام اجتماعی است و فیلمنامه آن نیز توسط خود فرید و حمید چمنی به نگارش درآمده است. این فیلم داستان زندگی یک جیب بر را روایت می کند که با جیب بری از زائران حرم امام رضا(ع) امورات خود را می گذراند.

بازیگران «دعوتنامه» عبارتند از میترا حجار، شقایق فراهانی، حمیدرضا آذرنگ، شهاب شادابی، بهزاد جعفری، سامان صفاری، منظر لشگری و با معرفی غزل فرید و سحر کریمی.