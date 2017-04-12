بیانیه احمد توکلی و عباس عبدی برای تجلیل از رسانه های فسادستیز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت و عباس عبدی فعال سیاسی، در بیانیه مشترکی خطاب به مردم، نکاتی را درباره مبارزه با فساد مطرح و خواستار مشارکت همه در طرح تجلیل از رسانه های فعال در مبارزه با فساد شدند.
متن این بیانیه به شرح زیر است؛
«بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
با سلام و عرض تبریک میلاد علی علیه السلام، اسوه صداقت و عدالت
از حدود سه دهه پیش در اثر عوامل مختلف نفسانی، اعتقادی، نهادی و ساختاری، فساد مالی و اقتصادی، به تدریج، در دیوانسالاری پدیدار شد و در اثر تضعیف نظارت عمومی و امرونهی مردم نسبت به حاکمان و کارگزاران و رویآوری برخی از مسئولان به امتیاز طلبی، این فساد، به مرور زمان گستره و عمق بیشتری یافت، به طوری که امروز با فساد سیستمی و شبکهای روبرو هستیم. در این مرحله دستگاههای ناظر و مسئول مبارزه با فساد، خود به درجاتی آلوده میشوند و مفسدان به شکل شبکهای از یکدیگر حمایت میکنند و خود به بخشی از علت تداوم و تشدید فساد مبدل میشوند. کوشش مکرر رهبر معظم انقلاب برای واداشتن قوای رسمی نیز به تحرک لازم آنها منجر نشد.
خطر این مرحله از فساد به حدی است که با تکیه بر معارف دینی، علم اقتصاد سیاسی و تجربیات بشری، با اطمینان میتوان مدعی شد که اگر با عوامل پیدایش و گسترش فساد مبارزه لازم صورت نگیرد، بقای نظام جمهوری اسلامی دیری نخواهد پائید. نظامی که خون پاک عزیزترین افراد ملت بهپای آن ریخته شد.
مبارزه با فساد لوازم قطعیای دارد که آزادی مشروع رسانهها یکی از مهمترین آنهاست. وجود نهادهای مدنی که وظیفۀ خطیر امربهمعروف و نهی از منکر را به شکل سازمانیافته و قدرتمند بتوانند انجام دهند، دومین پایۀ لازم است. پایۀ سوم که استمرار و توفیق دو پایۀ مذکور را تکمیل میکند، عزم حکومت به مبارزه و ترویج شرح صدر و همراهی با آزادی مشروع رسانهها و سازمانهای مردم نهاد است.
وجود رسانههای آزاد و متعهد به مبارزه با فساد و نهادهای مدنی فعال در این زمینه، میتواند به ایجاد شبکهای از نیروهای سازمانیافته و مقاوم در برابر فساد منجر شود که با پشتیبانی آن بخش از حاکمیت که هنوز خوشبختانه وفادار به اسلام و مردماند و پاک و حامی مبارزه با فسادند، به جنگ با فساد سازمانیافته و شبکهای برخیزند.
در این میان رسانهها نقش اول را بازی میکنند چرا که نهادهای مدنی، حاکمان و کارگزاران سالم و مردمی، بدون آنها نمیتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. جزء اصلی رسانه نیز روزنامهنگار است. در عرصهای که نظام و مردم گرفتار آن هستند؛ روزنامهنگارانی که صادقانه و متعهدانه به شفافیت فضای عمومی کمک میکنند، هم مردم را به آگاهی لازم برای نظارت صحیح و امر به معروف و نهی از منکر مجهز میسازند و هم زمینههای فساد را کاهش میدهند. شفافیت، راه پیشگیری و مقابله با فساد و رسیدن به عدالت است. شفافسازی و آگاهیبخشی کار روزنامهنگاران متعهد و شجاعی است که در رسانههای مکتوب یا مجازی به مجاهدت مشغولاند. اگر آزادی این نیروها به درستی تأمین نشود و موانع از سر راه بزرگترین واجب الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان برداشته نشود، باید منتظر عمیقتر شدن لایههای موجود فساد و بروز فسادهای آشکار و پنهان بزرگتری باشیم که وقتی دمَل چرکین آنها سر باز کند، دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان. روزنامهنگاران متعهد به مبارزه با فساد، سردارانی هستند که با شجاعت، از خطرهای ناشی از جهل، تنگنظری و یا خباثت استقبال میکنند و سعی میکنند با نور تعهد و شجاعت خویش، تاریکخانههای فساد را روشن سازند و مسیر راهزنان اموال عمومی و بیتالمال را ببندند. این مجاهدت که همواره باید در چارچوب قانون صورت گیرد، بهترین کمک برای خدمتگزاران واقعی در دستگاههای رسمی است.
برای بزرگداشت همت این گروه وطندوست و مردمگرا، دیدهبان شفافیت و عدالت پیش قدم شده است تا در حرکتی خداپسندانه، به مدیریت امضاء کنندگان این بیانیه، ۵ روزنامهنگار و ۵ رسانۀ برتر در عرصۀ شفافیت و مبارزه با فساد را شناسایی کند. اعلام رسمی این برنامه مقارن با تولد امام علی (ع) اسوه عدالت و پایان آن در روز خبرنگار (۱۷ مرداد ماه) خواهد بود که طی مراسمی از روزنامهنگاران برگزیده با تقدیم جوایزی تجلیل خواهد شد. برای تحقق این کار مقدس، دست نیاز به سوی همۀ هموطنان غیرتمند مسلمان و غیر مسلمان که پاکی ایران و پاک ماندن نسلهای آینده را آرزو میکنند، دراز میکنیم و امیدواریم ما را یاری کنند. مبارزه با فساد سیستمی و شبکهای، مبارزۀ دشواری است ولی فراموش نکنیم که خداوند قهار، در مبارزۀ پاکسرشتان با پلشتان فاسد، بیطرف نیست و جانب حقپرستان را میگیرد. پس پیروز این مبارزه پیشاپیش معلوم است.
از روزنامهنگاران و رسانههایی که در این زمینه آثاری داشتهاند یا عزیزانی که آثاری از روزنامهنگاران و رسانهها سراغ دارند، دعوت میشود این آثار را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری از یکی از روشهای ارتباطی ذیل این بیانیه، ارسال فرمایند. خلق اثر باید در فاصله آغاز سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۵ باشد.
این آثار پس از دستهبندی و ارزیابی مقدماتی کارشناسان، به هیأت داوری متشکل از جمعی از شخصیتها و اساتید علوم ارتباطات، سیاست و اقتصاد که به عدالتخواهی و پاک دستی شناختهشدهاند، تقدیم میشود. اعضای این هیئت انشاءالله در اطلاعیه بعدی معرفی خواهند شد. در اجرای التزام به شفافیت، همه مراحل کار و معیارهایی که برای انتخاب روزنامهنگاران و رسانههای برتر در نظر گرفته شده، به اطلاع عموم خواهد رسید.
سیزدهم رجب ۱۴۳۸ هجری قمری - بیست و دوم فروردین ۱۳۹۶ هجری شمسی
عباس عبدی احمد توکلی»
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