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۲۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

مدیر جهادکشاورزی هشترود خبر داد:

پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی

پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی

هشترود - مدیر جهادکشاورزی هشترود از پرداخت بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کریمی اصل ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار ان با اشاره به اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی گفت: در سال گذشته و در همین راستا ۲۰ درصد در تولید محصولات کشاورزی با افزایش روبرو بوده ایم.

وی اظهار داشت: در سال گذشته همچنین بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت شده که در این بخش هم با افزایش روبرو هستیم.

کریمی اصل افزود: یکی از سیاستهای ما تغییر الگوی کشت بود که با تلاش همکاران توانستیم گندم با رقم هشترود را روانه بازار کرده و امروز این رقم در همه نقاط کشور کشت می شود.

مدیر جهادکشاورزی هشترود تصریح کرد: بدنبال تکمیل زنجیره تولید در منطقه هستیم و در این راستا باید توجه کافی به صنایع تبدیلی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: ظرفیت بالائی در بسته بندی حبوبات و همچنین صنایع تبدیلی محصولات باغی داریم که باید سرمایه گذاران را هم به این سمت سوق بدهیم.

کد مطلب 3952290

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