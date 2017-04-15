مجموعه ورزشی چند منظوره شهرک دانشگاه به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار مهر افشار معاون فنی و عمران این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: به منظور بالا بردن سرانه ورزشی و فرهنگی محلات منطقۀ ۲۱، کلیه عملیات عمرانی و تاسیساتی مجموعه ورزشی چند منظوره در شهرک دانشگاه در کمترین بازه زمانی ممکن به اتمام رسید.

معاون فنی و عمران این منطقه افزود: از آنجا که تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام مناطق از اصلی ترین دغدغه های مدیریت ارشد کلان شهر تهران در سال ۹۵ بوده، اتمام این پروژه نیز در اولویت برنامه های معاونت فنی و عمرانی این منطقه قرار گرفت و با دستور ویژه شهردار منطقه ۲۱ و تامین اعتبار پروژه مجموعه ورزشی فرهنگی شهرک دانشگاه در روزهای پایانی سال گذشته، عملیات عمرانی این مجموعه در دو شیفت کاری به صورت جدی دنبال شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مجموعه مذکور می تواند در زمینه های مختلف فرهنگی، ورزشی و آموزشی در خدمت شهروندان سطح منطقه باشد گفت: این مجموعه دارای ۲ هزار و ششصد متر زیربنا ، ۳ سالن شامل : (یک سالن چند منظوره توپی والیبال –فوتسال و ... ،یک سالن رزمی ، یک سالن بدنسازی )۴ هزار متر مربع محوطه سازی و زمین بازی کودکان می باشد که در کنار این مجموعه زمینی روباز به عنوان زمین والیبال و فوتبال احداث شده است.

مهرافشار درباره نوع معماری به کار رفته در این مجموعه یادآور شد : در طراحی مجموعه ورزشی شهرک دانشکاه از معماری ایرانی - اسلامی استفاده شده و بخش های مختلف این مجموعه با رعایت سرانه های مورد نیاز محله استاندارد سازی شده که البته با توجه به وسعت مجموعه و ارائه خدمات متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی در آن، تمامی ساکنین سطح منطقه می توانند از امکانات این مجموعه ورزشی بهره مند شوند.