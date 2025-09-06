  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

مجموعه ورزشی ولایت آماده بهره‌برداری شد

هم‌زمان با اجرای طرح حیات تهران در شهرک نیایش ، مجموعه ورزشی ولایت باهدف رفع کمبود سرانه‌های خدماتی و ورزشی احداث و آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران گفت: شهرک نیایش (اسلام‌آباد) به‌عنوان یکی از محلات کم‌برخوردار از سرانه‌های خدماتی و ورزشی است و هم‌زمان با اجرای طرح حیات تهران روند افزایش این سرانه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: عملیات احداث مجموعه ورزشی مشارکتی ولایت با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این منطقه اجرا شد.

صالحی گفت: این مجموعه که در قالب طرح حیات تهران پیش‌بینی شده، با مساحت ۶ هزار مترمربع شامل سالن بدنسازی، سازه صخره‌نوردی، زمین تنیس، اسکیت و سایر امکانات ورزشی است.

وی با بیان اینکه احداث این پروژه گامی مهم در جهت توسعه امکانات شهری و رفاه ساکنان شهرک نیایش محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با افتتاح آن، نیازهای ورزشی شهروندان این شهرک تا حد زیادی برطرف گردد.

