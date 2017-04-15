چهارمین همایش «صبحانه سالم برای همه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی با نام بردن از «برنامه ویژه حمایت از بیماران متابولیک» به عنوان مهمترین برنامه هفته سلامت سازمان غذا و دارو، افزود: این مراسم با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برپایی غرفه «دستاوردهای سازمان غذا و دارو» در برخی از بوستان ها و مراکز تفریحی و ورزشی سراسر کشور توسط معاونت های غذا و دارو خبر داد و گفت: چهارمین مراسم «صبحانه سالم برای همه» با حضور رئیس و مدیران ارشد سازمان غذا و دارو و دیگر نهادهای مرتبط با سلامت در بوستان پردیسان و نیز ارائه صبحانه سالم در برخی ایستگاه های مترو، میادین اصلی شهر، بوستان ها، برخی خطوط بی آر تی و...، برگزار می شود.

هاشمی ادامه داد: «من مسئول سلامتی خود هستم»، برنامه دیگری است که با مشارکت اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و همکاری کارشناسان غذای معاونت های غذا و داروی سراسر کشور به صورت پایلوت در شهر تهران و در آینده نزدیک در تمام کشور انجام می شود.

وی توضیح داد: در این طرح طبق برنامه ریزی های هدفمند، پایش و بررسی نشاگر های رنگی و چراغ راهنمای تغذیه‌ای درج شده در محصولات غذایی سطح عرضه عملیاتی می شود تا نتایج آن مبنای تصمیم گیری های بعدی در این حوزه قرار گیرد.

هاشمی افزود: برگزاری سومین دوره مسابقه «تیتر یک سلامت» ویژه خبرنگاران تمام حوزه‌های خبری اعم از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، مجلات اعم عمومی و خصوصی و تخصصی، گروه‌های اطلاع رسانی رسمی تلگرامی، رسانه ملی و...، از دیگر برنامه های هفته سلامت در حوزه غذا است.

وی گفت: برگزاری مراسم «بادبادک‌های نشانگر» با هدف اشاعه فرهنگ توجه به نشانگرهای تغذیه رنگی درج شده در بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی و انتخاب محصولات سودمند، اجرای برنامه «قاصدک‌های عافیت» با حضور کارشناسان سازمان و معاونت های غذا و دارو در سطح مدارس ابتدایی و اهدای کتابچه‌های آموزشی با محتوای تهیه و مصرف فرآورده‌های سلامت محور، از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه از اجرای طرح «خوب، بد، زشت» در برخی دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه شهر تهران خبر داد و گفت: کارشناسان جوان دارویی و آرایشی و بهداشتی ما با هدف معرفی آسیب‌های استفاده بی رویه از مواد آرایشی و بهداشتی و راههای شناسایی انواع تقلبی آنها، مصرف خودسرانه مواد نیروزا، قرص‌های لاغری، چاقی و مهم‌تر از همه آشنایی با آسیب‌های محصولات قاچاق و تقلبی و بر شمردن دلایل عدم اعتماد به افراد غیر متخصص در تهیه این قبیل محصولات، در خط مقدم پیشگیری از معضلات اجتماعی حوزه سلامت، حضور خواهند یافت.

هاشمی از برگزاری «رزمایش سایبری سلامت در حوزه غذا و دارو»، خبر داد و افزود: برنامه دیگری که در کنار این رزمایش سایبری رخ خواهد داد معرفی راهنمای «آنتی شایعه فرآورده های سلامت» است که بر اساس آن شایعات این حوزه رصد و برای کاستن از تشویش افکار عمومی در کوتاه ترین زمان نسبت به آنها واکنش نشان داده، صحت و سقم اخبار به اطلاع مردم خواهد رسید.