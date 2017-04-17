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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۷:۵۴

«تازگی» به نمایشگاه کتاب می‌آید

«تازگی» به نمایشگاه کتاب می‌آید

رمان «تازگی» نوشته محمدعلی رضاپور به زودی توسط انتشارات بوتیمار چاپ شده و در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.

محمدعلی رضاپور داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمانم با عنوان «تازگی» به زودی توسط انتشارات بوتیمار منتشر و در سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه می‌شود.

وی افزود: این رمان روایت بیست و یک روز از زندگی نویسنده ای است که در دوران پس از طلاقش به سر می برد و سعی دارد با خو گرفتن با تنهایی اش، دنیای جدیدی را کشف کند. این نویسنده به عنوان شخصیت اصلی داستان، به حوادث روزمره و بی اهمیت، به چشم پدیده های تازه و جدید نگاه می کند و سعی دارد دریافتی نو از آن ها داشته باشد.

این داستان نویس در ادامه گفت: روایت داستان توسط راوی اول شخص انجام شده و ساختارش در ۲ فصل در شهر و روستا شکل گرفته است. زن و زندگی، خلوت و تنهایی، طبیعت و انسان و جهان پیرامونش، از جمله مفاهیمی هستند که ذهن شخصیت اول داستان به آن ها مشغول است و باعث می شود مشغول تحلیل شود.

رضاپور گفت: رمان «تازگی» تا روزهای آینده با قیمت ۱۱۰ هزار ریال توسط انتشارات بوتیمار به چاپ می رسد.

کد مطلب 3953113

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