به گارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسگری سه شنبه شب در نشست بررسی چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌ غربی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند های صادراتی، از هدف‌گذاری برای صادرات یک میلیون تن سیب درختی از استان خبر داد و گفت: رفع موانع تعهدات ارزی صادرکنندگان و حمایت همه‌جانبه از باغداران آذربایجان‌غربی به‌طور ویژه در دستور کار مجلس قرار دارد.



وی با اشاره به جایگاه ممتاز این استان در تولید محصولات کشاورزی افزود: برای تحقق توسعه صادرات، شناسایی سریع بازارهای هدف و کشورهای متقاضی امری ضروری است و کمیسیون کشاورزی مجلس با برگزاری نشست‌های تخصصی، موانع صادرات سیب استان و راهکارهای جبران خسارت باغداران را تعیین تکلیف خواهد کرد.



عسکری با اشاره به ضرورت حفظ انگیزه تولید کنندگان در شرایط حساس کنونی تصریح کرد: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید در قالب ۱۲ بند و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی تدوین شده و اجرای مستمر آن برای صیانت از بخش تولید با دقت رصد می‌شود.



رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی را کلید افزایش ارزش افزوده استان دانست و خاطرنشان کرد: تسهیل سرمایه‌گذاری، حذف بروکراسی‌های زاید اداری و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره ارزش کشاورزی آذربایجان‌غربی پیگیری می‌شود.



در این نشست همچنین راهکارهای تأمین اعتبارات حمایتی، پرداخت مطالبات کشاورزان و توسعه فناوری‌های نوین در راستای بهره‌وری بخش کشاورزی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.