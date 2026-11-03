سرهنگ سلمان خواست‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آیین باشکوه استقبال از پیکر مطهر سه شهید خوشنام دوران هشت سال دفاع مقدس، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استانی در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم معنوی روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، ساعت ۸ صبح در کیلومتر پنج جاده یاسوج به شیراز برگزار می شود و مردم شهیدپرور و ولایتمدار استان با حضور در این آیین، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و امام شهیدان تجدید میثاق می‌کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه معنوی شهدای خوشنام در جامعه، بیان کرد: حضور این لاله‌های گمنام در پایتخت طبیعت ایران، فضای استان را به عطر ایثار، جهاد و شهادت معطر می‌کند و مردم قدرشناس یاسوج استقبالی باشکوه از این شهدای والامقام خواهند داشت.

سرهنگ خواست‌خدایی در پایان اضافه کرد: پیکر مطهر این سه شهید خوشنام دوران دفاع مقدس در شهرستان‌های مختلف استان نیز تشییع خواهد شد.