بازگشت مگویان به میدان بعد از ۱۱۰ روز

به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان مدافع ارمنستانی آبی پوشان بعد از یک غیبت نسبتا طولانی سرانجام در ترکیب این تیم قرار گرفت. آخرین باری که مگویان برای استقلال بازی کرد، باز می‌گردد به آخرین دیدار استقلال در مرحله رفت.

دیداری که این تیم در ورزشگاه نقش جهان برابر سپاهان انجام داد. دیداری که مگویان در آن در نقش مدافع راست به میدان رفت و در دقیقه ۹۲ پاس گل نجات بخش تیمش را برای برزای ارسال کرد تا استقلال از یک شکست خارج از خانه رهایی یابد.

مگویان که در اغلب دیدارهای نیم فصل نخست استقلال در پست های دفاع راست، دفاع میانی و دفاع چپ به بازی گرفته می‌شد، از ابتدای نیم فصل به دلیل آسیب دیدگی در میادین حضور نیافت تا حضور وی در مقابل صبا، بازگشت به میدان بعد یازده هفته فوتبالی و یا به عبارتی بعد از ۱۱۰ روز باشد.