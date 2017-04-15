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۲۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۸

بازگشت مگویان به میدان بعد از ۱۱۰ روز

بازگشت مگویان به میدان بعد از ۱۱۰ روز

با اعلام ترکیب اصلی تیم استقلال برای دیدار برابر صبا مشخص شد هرایر مگویان مدافع ارمنستانی این تیم هم جزو بازیکنان ثابت این تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان مدافع ارمنستانی آبی پوشان بعد از یک غیبت نسبتا طولانی سرانجام در ترکیب این تیم قرار گرفت. آخرین باری که مگویان برای استقلال بازی کرد، باز می‌گردد به آخرین دیدار استقلال در مرحله رفت.

دیداری که این تیم در ورزشگاه نقش جهان برابر سپاهان انجام داد. دیداری که مگویان در آن در نقش مدافع راست به میدان رفت و در دقیقه ۹۲ پاس گل نجات بخش تیمش را برای برزای ارسال کرد تا استقلال از یک شکست خارج از خانه رهایی یابد.

مگویان که در اغلب دیدارهای نیم فصل نخست استقلال در پست های دفاع راست، دفاع میانی و دفاع چپ به بازی گرفته می‌شد، از ابتدای نیم فصل به دلیل آسیب دیدگی در میادین حضور نیافت تا حضور وی در مقابل صبا، بازگشت به میدان بعد یازده هفته فوتبالی و یا به عبارتی بعد از ۱۱۰ روز باشد. 

کد مطلب 3953401

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