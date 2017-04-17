احزاب اروپا خواستارتوقف مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، موافقت مردم ترکیه با اعمال اصلاحات قانون اساسی به پیشنهاد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور به مذاق اروپایی ها خوش نیامده و خواستار اعلام موضع مشخص و واحد در قبال آنکارا شدند.

یکی از موضوعاتی که اروپایی ها از این پس آن را به جدیت دنبال خواهند کرد، پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است.

«منفرد وبر» معاون حزب سوسیال مسیحی آلمان دراین رابطه به شبکه خبری «زد د اف» گفت: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رویدادی نشدنی است و بی شک تحقق پذیر نخواهد بود. به همین منظور گزینه بهتر توقف روند مذاکرات بر سر پیوستن آنکارا در این اتحادیه است.

«پیتر آلتمایر» رئیس دفتر صدراعظم آلمان نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی «آ ار د» اظهار داشت: نتایج همه پرسی در ترکیه نشان داد که هنوز دامنه اختلاف نظرها در این کشور وسیع است و در چنین شرایطی نمی توان انتظار اروپایی شدن از این کشور را داشت.

از سوی دیگر شماری از سیاستمداران اروپایی و نمایندگان پارلمان اروپا در نامه ای خواستار توقف روند مذاکرات دو سویه اروپا-آنکارا به منظور پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شدند.

آنها در نامه خود با اشاره به مذاکرات پی در پی که تاکنون با ترکیه صورت گرفته، خاطر نشان کردند: اروپا حتی در چندین مرحله با ارائه کمک های مالی به ترکیه در صدد فراهم آوردن شرایط لازم و مناسب برای اروپایی شدن آنها بر آمد، اما متاسفانه آنکارا نه تنها از فرصت های پیش آمده استفاده نکرد بلکه اقدامات مقابله جویانه ای نیز از خود بروز داد.

گفتنی است امروز شورای عالی انتخابات ترکیه نتیجه بدست آمده از شمارش آرای همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور را تائید کرد.

بر همین اساس نتیجه ۵۱.۴ درصد برای رای آری و ۴۸.۶ درصد برای رای خیر تائید شد.