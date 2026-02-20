به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد امام جمعه موقت تهران در خطبههای نماز جمعه امروز تهران گفت: شما برادران و خواهران گرانقدر، جوانان عزیز، ملت بزرگوار، امت اسلامی و روزهداران و خویشتن را به رعایت ادب در محضر خدای سبحان توصیه میکنم.
وی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، افزود: رمضان ماه تکامل و تعالی فرد و جامعه است.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: انسانهایی که در راه شناخت حق، معرفت صراط مستقیم، ایمان به حق و دفاع از حق قدم برمیدارند و از اندیشه و تفکر و حیات عقلانی در مسیر استفاده شایسته از عمر خود بهره میبرند، بدون شک در شاهراه سعادت و هدایت قرار خواهند گرفت و این وعده قطعی خداوند است.
وی افزود: انسان جویای حق و تشنه حقیقت، طبق وعده الهی، به سعادت دست مییابد.
ابوترابیفرد ادامه داد: خداوند وعده داده است ما را در شاهراه سعادت و هدایت قرار دهد. انسانهایی که دغدغه رضای خدا را دارند و در سایه سلوک عقلانی و توحید به مرتبهای رسیدهاند که دغدغه آنان رضای خداست، در سلامت جان و روح قرار میگیرند.
وی افزود: سبل السلام انسان را به آرامش، عزت و قدرت میرساند و قرار گرفتن در این مسیر اهمیت دارد. همانطور که سید آزادگان گفته است، حتی زندانهای دژخیمی صدام بهشتی برای آنان بود که در مسیر حق بودند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه سبل جمع یعنی هدایت انسانها به شاهراههایی که پاسخگوی نیازهای دنیوی و اخروی آنهاست، اظهار کرد: سبل الهی همراه با رشد، تعالی و امنیت است.
وی صحیفه سجادیه و نهج البلاغه را گویاترین منابع برای درک قرآن معرفی کرد و افزود: در دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه امام زین العابدین فرموده است، سبل الهی یعنی شاهراههایی که اگر در آن قرار گرفتهایم همواره مورد عنایت، احسان و رحمت الهی هستیم.
ابوترابیفرد با اشاره به ماه رمضان گفت: ماه مبارک رمضان یکی از سبل الهی است که خداوند توفیق حضور در آن را به ما داده و این ماه، ماه تسلیم شدن در برابر خداوند است. خوشا به حال کسانی که در این ماه واقعی روزه میگیرند و از خوردنیها و آشامیدنیها، سخن بیهوده، نگاه بیفایده و هر عملی که مورد رضای خداوند نیست، دوری میکنند.
وی تأکید کرد: انسان اگر در شاهراه الهی قرار گیرد و به قواعد خدا متعهد باشد، از ماه رمضان پاکیزه و طاهر خارج میشود و پاسداشت این نعمت الهی به معنای توبه، عبودیت و قرار گرفتن در تراز قرآن است.
سیاست خارجی یکی از حوزههای مهم حکمرانی است
در بخش دوم خطبهها، حجتالاسلام ابوترابیفرد در ادامه به اهمیت سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از حوزههای مهم حکمرانی، سیاست خارجی است. فروپاشی اقتدار جهان اسلام پس از جنگهای جهانی اول و دوم موجب شد کشورهای اسلامی کوچک و خرد شوند و اسیر دکترینهای بینالمللی لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و قدرت غرب گردند.
وی ناسیونالیسم را پدیدهای اختراعی خواند که نتوانست از منافع کشورهای اسلامی در عرصه بینالمللی دفاع کند.
ابوترابیفرد انقلاب اسلامی را راهی برای برقراری تعادل و تحول در روابط خارجی و ارتقاء جایگاه ایران و ملل منطقه دانست.
وی تاکید کرد: در قانون اساسی، منشور مستقل سیاست خارجی کشور با نگاه به منافع ملی و تقویت اقتدار امت اسلامی تبیین شده است. فصل یازدهم تصریح میکند همه مسلمانان یک امت هستند و دولت موظف است سیاستهای کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد.
ابوترابیفرد افزود: مطابق اصل یازدهم قانون اساسی، دولت موظف است تلاش پیگیر کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
وی دستاوردهای جمهوری اسلامی در تحولات دنیای اسلام طی چند دهه اخیر را یادآور شد و گفت: اصل ۱۵۲ قانون اساسی بر نفی هرگونه سلطهطلبی، استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز با دول غیرمحارب تاکید دارد.
حکمت و عزت، راهبرد دیپلماسی مقتدر ایران است
امام جمعه موقت تهران همچنین به مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: این مذاکرات یکی از مسائل مهمی است که فضای سیاسی جهان، منطقه و کشور را تحت تاثیر قرار داده است. راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب امکان حضور موثر و مقتدرانه دستگاه دیپلماسی در عرصه تعاملات بینالمللی و منطقهای را فراهم کرده است و این راهبرد بر اصول سهگانه عزت، حکمت و مصلحت استوار است.
ابوترابیفرد تصریح کرد: دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی باید با رعایت این اصول نقشه راه خود را تعریف و در آن استوار، شجاعانه و با قدرت گام بردارد. واژه عزت پیامآور این واقعیت است که دیپلماسی کشور زمانی میتواند حافظ منافع ملی باشد که از موضع عزت و اقتدار حرکت کند.
وی به تاریخ سیاسی ایران اشاره کرد و گفت: در دوران قاجار و پهلوی بیش از ۵۰ درصد از خاک ایران تجزیه شد. به عنوان نمونه، در قرارداد ترکمنچای در اول اسفند ۱۲۰۶ شمسی، حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع از خاک کشور از دست رفت.
حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران، در ادامه خطبههای امروز خود به قرارداد ننگین گلستان اشاره کرد و گفت: در این قرارداد ۲۳۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران از دست رفت؛ این دستاورد حکومتهای شاهنشاهی ایران بود.
وی خطاب به جوانان تأکید کرد: حکمت یعنی حرکت در قله عقلانیت و دانش. دستگاه دیپلماسی کشور باید با حکمت گفتگو کند و تصمیم بگیرد. پیوند عزت و حکمت به معنای اقدام مقتدرانه و در عین حال هوشمندانه است.
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان میدهد صهیونیستها مانع تعرض به ایران هستند
ابوترابیفرد در ادامه گفت: قدرت، اگر درست مدیریت نشود، منشأ خطا و انحراف است. نمونه آن، محاسبات غلط آمریکا در جنگ ۱۲ روزه با ایران بود که شکست تلخ را در ذائقه غربیها رقم زد و اقتدار ایران را در منظر جهانیان نمایان کرد.
وی افزود: آمریکا، صهیونیستها، ناتو و متحدانشان پس از جنگ جهانی اول و دوم وارد صحنهای سخت شدند، اما پس از ۱۲ روز رسماً شکست خود را اعلام کردند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان میدهد صهیونیستها مانع تعرض به ایران هستند و برخلاف تصور عمومی، آنها آمریکا را برای حمله به ایران تحریک نمیکنند بلکه از مواجهه با قدرت ایران واهمه دارند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به خطرات طغیان قدرت گفت: هیتلر گرفتار طغیان قدرت شد، جهان را به آتش کشید و خود نیز نابود شد. یکی از دلایل افول قدرتهای بزرگ همین مسئله است.
اقتدار و همبستگی ملی، پایه قدرت ایران در داخل و دیپلماسی است
وی افزود: قدرت میتواند منشأ خطای محاسباتی باشد. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که دستگاه دیپلماسی باید عزت، اقتدار و حکمت را با هم پیوند دهد و اینها باید در خدمت مصالح ملی و منافع ملت ایران و اقتدار امت اسلامی باشد.
ابوترابیفرد با تأکید بر اینکه اقتدار ایران اقتدار امت اسلام است، تصریح کرد: فهم صحیح منافع ملی یعنی تصمیم و ارادهای استوار با الهام از هدایت الهی که حافظ منافع ملت ایران باشد. امروز رسالت مسئولان، نخبگان، دانشمندان و صاحبان فکر این است که تمام ظرفیت خود را برای افزایش عزت و انسجام ملی به کار گیرند.
وی ادامه داد: اتحاد مقدس ملت ایران باید پاس داشته شود. دشمن تلاش کرد در روز سیزدهم اتحاد ما را بشکند، اما راه عزت در حرکت در مرز علم، قدرت، عدالت و ثروت است. قدرت دفاعی کشور باید بازدارنده باشد تا هیچ دشمنی حتی به فکر تجاوز به آسمان، خاک و دریای ایران نیفتد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به نقش حضور مردم در صحنه سیاسی افزود: حماسههای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، مشارکت در انتخابات پرشور و وحدت ملی، پیوند دولت و ملت و افزایش سرمایه اجتماعی، پایه اقتدار ایران در سیاست داخلی و خارجی است. این اقتدار، زمینهساز پیشرفت علمی، اقتصادی و حل مشکلات کشور است.
وی در پایان تأکید کرد: همبستگی ملی، قدرت دفاعی و تحکیم پیوند دولت و ملت این فرصت را فراهم میکند که ایران در عرصه دیپلماسی با موضع برتر و عزت حضور پیدا کند.
عزت، حکمت و مصلحت خطمشی سیاست خارجی ایران است
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: در جغرافیای سیاسی جهان، قدرت جایگاه ملل و کشورهای جهان را تعیین میکند. اگر ملت بزرگ ایران در جنگ ۱۲ روزه و روز سیزدهم آن پیروز نمیشد، آمریکا رسماً تقاضای مذاکره نمیکرد و ایران حق تعیین چگونگی، زمان و موضوع مذاکرات را نداشت.
وی حکمت را رکن دوم سیاست خارجی ایران دانست و افزود: افزایش سطح دانش و گفتمان حاصل از حکمت، دستاورد پیوند مستحکم دستگاه سیاست خارجی با مجامع علمی و دانشگاهی و صاحبنظران سیاسی، دفاعی و فناوری هستهای است. هرچه این ارتباط قویتر باشد، راه دستیابی به گفتمان حکیمانه نزدیکتر خواهد شد.
ابوترابیفرد بالاترین مصلحت سیاست خارجی را پاسداری از منافع ملت بزرگ ایران خواند و تأکید کرد: این رکن سوم بسیار مهم است و همه باید بدانند منافع ملت خط قرمز هیئت مذاکرهکننده است. باید با شجاعت، حکمت و از موضع عزت، برای رفع تحریمهای ظالمانه و حراست از حقوق هستهای کشور، گامهای بلند و استوار برداشت.
وی افزود: ملت ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارند و تجربههای بیشمار تاریخی این واقعیت را نشان میدهد؛ سیاستمداران کشور نباید لحظهای این تجربیات را از نظر دور دارند.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: حوزه دیپلماسی و مذاکرات اخیر بخشی از چرخه تحقق منافع ملی است. ایران تنها در مذاکرات هستهای خلاصه نمیشود؛ دستگاه سیاست خارجی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت عمل میکند و در سایر حوزهها از جمله اقتصادی، مدیریتی و تقنینی، باید از تمام ظرفیتها، به ویژه سرمایه انسانی عالم و با تجربه، بهره گرفت.
وی تأکید کرد: مذاکرات نه در خلأ بلکه در پیوند با دیپلماسی فعال، قدرت دفاعی بازدارنده و سیاست هوشمندانه در حال پیشرفت است. ایران با ترکیبی از دیپلماسی فعال و نمایش قدرت در میدان، شرایطی ایجاد کرده که ادامه تهدید آمریکا بسیار پرهزینه و کماثر شده است.
ابوترابیفرد درباره رزمایش ترکیبی در تنگه هرمز گفت: این رزمایش هدفمند با محوریت نیروی دریایی مقتدر سپاه و حمایت رهبر معظم انقلاب، اهرم قدرت ایران را نشان داد و به مقامات آمریکایی و صهیونیستی یادآوری کرد که هرگونه تعرض به آسمان ایران با پاسخ قدرتمندانه مواجه خواهد شد.
نظر شما