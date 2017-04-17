  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

ترامپ: شکست کامل سیاست خارجی آمریکا در دوران «اوباما» افشا شد

ترامپ: شکست کامل سیاست خارجی آمریکا در دوران «اوباما» افشا شد

رئیس جمهور آمریکا باردیگر از سویی دولت اوباما و از سوی دیگر رسانه های منتقد خود در این کشور را آماج انتقادهایش قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری بار دیگر به دولت پیشین این کشور انتقاد کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این پیام اعلام کرد: ۹۰ روزِ نخست ریاست جمهوری من شکست کامل سیاست خارجی (آمریکا) را در ۸ سال گذشته  برملا کرد. این امر واقعیت دارد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور کنونی آمریکا هم در دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال گذشته میلادی و هم پس از ورود به کاخ سفید، همواره به دولت «باراک اوباما» به ویژه در عرصه سیاست های خارجی این کشور انتقاد کرده و عملکرد وی را آماج حملات تبلیغاتی خود قرار داده است.

همچنین، «دونالد ترامپ» در توئیت دیگری خطاب به رسانه های این کشور اعلام کرد: اوضاع رسانه‌ های جعلی (نه رسانه های واقعی) از زمان انتخابات تاکنون بدتر هم شده است.

وی ادامه داد: همه رویدادهای (خبری) به شدت تحریف شده اند. باید آنها (رسانه ها) را وادار کنیم به حقیقت پایبند باشند.

کد مطلب 3955550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها