ترامپ: شکست کامل سیاست خارجی آمریکا در دوران «اوباما» افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری بار دیگر به دولت پیشین این کشور انتقاد کرد.

رئیس جمهور آمریکا در این پیام اعلام کرد: ۹۰ روزِ نخست ریاست جمهوری من شکست کامل سیاست خارجی (آمریکا) را در ۸ سال گذشته برملا کرد. این امر واقعیت دارد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور کنونی آمریکا هم در دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال گذشته میلادی و هم پس از ورود به کاخ سفید، همواره به دولت «باراک اوباما» به ویژه در عرصه سیاست های خارجی این کشور انتقاد کرده و عملکرد وی را آماج حملات تبلیغاتی خود قرار داده است.

همچنین، «دونالد ترامپ» در توئیت دیگری خطاب به رسانه های این کشور اعلام کرد: اوضاع رسانه‌ های جعلی (نه رسانه های واقعی) از زمان انتخابات تاکنون بدتر هم شده است.

وی ادامه داد: همه رویدادهای (خبری) به شدت تحریف شده اند. باید آنها (رسانه ها) را وادار کنیم به حقیقت پایبند باشند.