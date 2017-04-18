کارن همایونفر آهنگساز سریال «سِرّ دلبران» شد/ ادامه تصویربرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ادامه تصویربرداری سریال «سر دلبران»، کارن همایونفر نیز ساخت موسیقی متن این سریال را آغاز کرد.
کارن همایونفر که سابقه همکاری با محمدحسین لطیفی را در سریال های «تنهایی لیلا»، «همسایهها» و «نردبام آسمان» دارد، این بار نیز در سریال «سر دلبران» کار ساخت موسیقی متن این سریال را آغاز کرده است.
سریال «سر دلبران» که این روزها تصویربرداری و تدوین همزمان را در شهر یزد می گذراند، قرار است در ماه مبارک رمضان در سیمای ملی پخش شود.
کارن همایونفر ساخت موسیقی های آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی را بر عهده داشته است.
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