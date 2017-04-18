تایید تمدید حالت اضطراری در ترکیه توسط پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، پارلمان ترکیه با تمدید ۳ ماهه وضعیت اضطراری در این کشور موافقت کرد.

در این راستا، پارلمان این کشور اعلام کرد که تمدید حالت اضطراری در ترکیه که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته میلادی مورد تصویب و تمدید قرار گرفته بود را تا ۳ ماه آینده مورد تأئید خود قرار داده است.

«نعمان کورتولموش» سخنگوی دولت ترکیه در این باره گفت: حالت اضطراری مسأله ای رؤیایی برای ترکیه نیست؛ بلکه تمهیداتی برای بازگذاشتن دست دولت است.

وی در ادامه افزود: مبارزه ای بی امان علیه نهادهای تروریستی در جریان است. این مبارزه تنها به دولت مربوط نیست؛ بلکه مقابله ای برای تأمین امنیت کشور است.

لازم به ذکر است، قانون وضعیت اضطراری که پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در ترکیه به اجرادرآمد، با رأی پارلمان نیز قابل تمدید است.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه روابط آنکارا و واشنگتن نیز رو به تیرگی نهاد. ترکیه تا کنون ۲ بار تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به آمریکا ارائه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن همراه نبوده است.