تشریح دلایل قانونی حذف ۱۷۰هزار نفر از پوشش کمیته امداد در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدپرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام‌خمینی (ره) با اشاره به طرح برخی اخبار مبنی بر حذف بی‌علت حمایت از برخی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، اظهار داشت: کمیته امداد به طور پی در پی در حال افزایش و کاهش افراد تحت پوشش است و این موضوع در طول سالیان تأسیس کمیته امداد همیشه وجود داشته است، بنابراین هر ماه تعدادی مددجو به کمیته امداد وارد و یا خارج می‌شوند؛ البته خروج از کمیته امداد طبق قانون صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال اگر دختری ازدواج کند، از پوشش خانواده تحت پوشش کمیته امداد خارج می‌شود.

وی افزود: همچنین فرزند پسر در سن ۱۸ سالگی از آمار تحت پوشش‌های کمیته امداد خارج می‌شود، از این رو موارد گفته شده از دلایل قانونی برای حذف برخی افراد از پوشش حمایتی است؛ اما برخی دلایل در حذف مددجویان از ارائه خدمات حمایتی ساختاری و وظیفه‌ای است، یعنی در برخی شرایط مشاهده می‌شود که خانواده‌ای به خودکفایی دست پیدا کرده و به شکل طبیعی این خانواده باید از چرخه خارج شود.

فتاح تاکید کرد: در برخی شرایط خروج مددجویان از پوشش کمیته امداد به دلیل همپوشانی افراد در دریافت خدمات حمایتی با سازمان بهزیستی است، به عنوان مثال خانواده‌ای دارای یک فرد معلول تحت پوشش بهزیستی دارد؛ اما همین فرد به دلیل دریافت کمک‌های مالی به زیرمجموعه کمیته امداد منتقل می‌شود، بنابراین این فرد باید از یک سازمان مستمری دریافت کند؛ ازاین رو کمیته امداد از اختیار قانونی برای حذف افراد از تحت پوشش کمیته امداد برخوردار است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) با بیان اینکه در حذف مددجویان قانون به درستی اجرا می‌شود، تصریح کرد: حذف مددجویان کمیته امداد همیشه طبق قانون انجام می‌شود، هر چند که گاهی ممکن است اشتباهاتی از سوی کمیته امداد در حذف مددجویان صورت گیرد.

فتاح با بیان اینکه سال گذشته ۱۷۰ هزار خانواده از پوشش کمیته امداد خارج شدند، افزود: ضمن اینکه ۷۰ هزار خانواده در سال ۹۵ تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند، بنابراین پرداخت یارانه به مددجویان به میزان ۱۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است؛ از این رو سال گذشته پرداخت یارانه به مددجویان به یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر تعلق گرفت، اما در سال جدید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه پرداخت شد.

وی گفت: ناگفته نماند که از ۱۷۰ هزار نفری که سال گذشته از پوشش کمیته امداد خارج شدند، ۳۵ درصد آن به دلیل خودکفایی بوده است، ضمن اینکه مددجویان دیگر به دلایل گفته شده و موارد مطرح شده از پوشش کمیته امداد خارج شدند.

رئیس کمیته امداد امام (ره) با اشاره به اینکه افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد از سال جدید اجرایی شده است، افزود: افزایش مستمری مددجویان به صورت قانون در مجلس تصویب و در این قانون تاکید شد ۲۰ درصد حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار به مستمری مددجویان اضافه شود، بنابراین ۲۰ درصد ۹۳۰ هزار تومان حقوق کارگران ۱۸۰ هزار تومان می‌شود که این مبلغ به مستمری مددجویان از ابتدای سال جدید اضافه شد.

فتاح با بیان اینکه خانواده بیش از ۳ نفر بیشتر از ۱۸۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، تصریح کرد: خانواده ۴ نفره ۳۳۰ هزار تومان و خانواده ۵ نفره ۳۷۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

وی درباره حمایت‌های کمیته امداد از کودکان دارای سوء تغذیه در کشور، گفت: ردیفی در بودجه سالانه کمیته امداد برای کمک به رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال وجود دارد، حدود ۷۵ هزار تومان در سال ۹۵ به هر کودک تعلق می گرفت، بنابراین تشخیص وجود سوء تغذیه بر عهده بخش بهداشت وزارت بهداشت و درمان است و مرجع تشخیص در این زمینه کمیته امداد نیست؛ ضمن اینکه امسال مبلغ حمایت از کودکان دارای سوء تغذیه به ۸۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

رئیس کمیته امداد امام (ره) با تأکید بر اینکه بهترین اقدام در حمایت از افراد آسیب‌پذیر توسعه بیمه‌ای است، افزود: توسعه بیمه‌ای از پرداخت مستمری‌های ناچیز قابل قبول‌تر است، بنابراین همه افراد تحت پوشش کمیته امداد در حال حاضر بیمه حوادث هستند؛ ضمن اینکه تمامی مددجویان بیمه تکمیلی بوده و باید به سمتی حرکت کرد افراد تحت پوشش از جیب خود برای موارد درمانی پرداخت نکنند.