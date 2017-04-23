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۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۱۱

نماهنگی برای کودکان سوری با صدای سامی یوسف

نماهنگی برای کودکان سوری با صدای سامی یوسف

دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در لبنان و سوریه نماهنگ هایی ویژه موضوع مظلومیت کودکان سوری و شیعه تهیه کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غفاری مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما با اشاره به پخش نماهنگ هایی با صدای سامی یوسف گفت: در یکی از دو نماهنگ ارائه شده از ترانه ای به زبان انگلیسی و با صدای سامی یوسف استفاده شده که در کنار تصاویر تاثیرگذار از رنج کودکان سوری با مظلومیت و تنهایی آنان همدلی شده است و مدت زمان این نماهنگ ۴ دقیقه است.

به گفته وی، دیگر نماهنگ تهیه شده نیز براساس سرودی از هادی فاعور خواننده نوجوان سوریه ای است که مظلومیت و باورهای محکم شیعیان فوعه و کفریا را در مدت زمان تقریبی ۵ دقیقه با موسیقی، اشعار و لحنی حماسی بازخوانی می کند.

کد مطلب 3960801

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