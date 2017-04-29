تلفن هوشمند ضد دزدی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، تلفن هوشمند مذکور با قیمت ١١٠٠ دلار به بازار عرضه می شود. این دستگاه مجهز به سوییچ هایی است که به کاربر اجازه می دهد به طور دستی برخی بخش ها مانند آنتن وای فای، بلوتوث و تشخیص موقعیت مکانی را خاموش کند.

به گفته جان مک آفی برنامه نویس و موسس شرکت مک آفی این نخستین تلفن هوشمند ضددزدی اطلاعات دنیاست و در سال جاری عرضه می شود. تلفن هوشمند حاوی مجموعه ای از سوییچ های مختلف است که به کاربر اجازه می دهد به طور فیزیکی باتری، آنتن وای فای بلوتوث، مکان یاب، دوربین و میکروفون را خاموش کند.

مک افی درباره این تلفن هوشمند می گوید: این دستگاه اجازه اتصال به هیچ گونه از دستگاه های ردیاب و کنترل کننده موبایل را نمی دهد. علاوه برآن مجهز به فناوری است که هرگونه ردیابی جستجوی کاربر در اینترنت را غیر ممکن می کند.