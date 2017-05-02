یک فیلمنامه طنز سیاسی دارم/ شرایطِ اکران «مادری» و «لینا»

سیاوش حقیقی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «مادری» به کارگردانی رقیه توکلی گفت: از نظر ما بهترین زمان اکران این فیلم نوبت دوم عید فطر است اما هنوز در حال رایزنی برای رسیدن به بهترین زمان اکران آن هستیم و با چند پخش کننده برای اکران این فیلم صحبت کرده ایم.

وی افزود: پخش بین المللی «مادری» و «لینا» به کارگردانی رامین رسولی دیگر فیلمی که تهیه‌کننده آن هستم، بر عهده بنیاد سینمایی فارابی است. البته «لینا» ابتدا در کشور افغانستان و سپس به صورت محدود در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

حقیقی عنوان کرد: چندی پیش دوستان افغانستانی در بازار فیلم سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم به تماشای «لینا» نشستند و آن را پسندیدند. ما واکنش های خوبی از این دوستان گرفتیم و در حال حاضر نیز رامین رسولی مشغول رایزنی با کشور افغانستان برای نمایش «لینا» در این کشور است.

این تهیه کننده با اشاره به جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر ۲ فیلمنامه با مضمون جدی و فیلمنامه ای دیگر با موضوع طنز سیاسی در دست دارم که بیشتر به دنبال این هستم تا این طنز سیاسی را بسازم.

حقیقی عنوان کرد: این اثر حرف حال حاضر ایران و تلنگری به جامعه سیاسی کشور است که امیدوارم به زودی بتوانیم آن را بسازیم، البته این فیلمنامه ۲ سال است که در دست من است اما بیشتر به دنبال پیدا کردن کارگردان برای ساخت آن هستیم که امیدوارم به زودی بتوانیم با کارگردانی در این زمینه به نتیجه برسیم.

تهیه‌کننده «مادری» در پایان گفت: کار هنری انجام دادن کمی سخت است زیرا سال گذشته و در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر دیدیم که چه بلایی بر سر آثار دوستان آمد، بنابراین فارغ از کسب سیمرغ و جایزه به دنبال این هستیم که اثر خوبی را عرضه کنیم، ضمن اینکه بخشی از سینمای ما به آثار اجتماعی تعلق دارد که مردم چنین آثاری را می پسندند.