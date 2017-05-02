برپایی غرفه نمایشگاه فرانکفورت در شهرآفتاب/شاعران آلمانی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، هیاتی از فعالان فرهنگی و ناشران آلمانی با حضور در غرفه نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت در شهر آفتاب تهران حضور خواهند داشت.

در این هیأت نمایندگانی از نمایشگاه کتاب فرانکفورت شامل توبیاس وس قائم مقام نمایشگاه فرانکفورت و کلودیا دوبری مسئول پروژه بین المللی نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور خواهند داشت.

همچنین آثار و نمایندگانی از ۱۸ ناشر آلمانی نیز در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران حضور دارند. موسساتی که نام آنها را می‌توانید از اینجا بخوانید.

در نمایشگاه کتاب امسال همچنین برای نخستین بار جمعی از شاعران آلمانی از خانه شعر برلین نیز برای نخستین بار حضور پیدا می‌کنند.

بنا بر اعلام مدیران این غرفه بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب از ۱۲۵ ناشر آلمانی زبان به نمایش در خواهد آمد که از جمله آنها می‌توان به کتابهای کودکان با ما در سفر ، ادبیات در آلمان: عناوین منتخب سال ۲۰۱۶ و طبیعت را تجربه کنیم اشاره کرد.

همچنین نشست‌های این غرفه در ایام نمایشگاه کتاب نیز روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت و ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه با موضوع رونمایی کتاب راهنمای معماری ایران و روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۴ با موضوع چگونه با بازاریابی موثر فروش کتاب را افزایش دهیم. که نشستی برای ناشران و مدیران بازاریابی است برگزار خواهد شد.

سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران از فردا به مدت ۱۰ روز در شهر آفتاب برپا می‌شود.