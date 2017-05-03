شهید مطهری زبان گویای یک سنت فکری است/ استادی که ترور شخصیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «حکمت مطهر» عصر روز گذشته با حضور مسئولان مختلف کشور و خانواده شهید مطهری در دانشکده صدا و سیما برگزار شد.

حجت الاسلام حمید پارسانیا در بخش دوم این همایش گفت: شهید مطهری یک نظام فکری دارد و یک جریان معرفتی را نمایندگی می کند. پرسش های شهید مطهری پرسش های کوتاه و سیال نیستند درواقع ایشان زبان گویای یک سنت فکری است شهید مطهری جریان معرفتی، فلسفی و حکمی را نمایندگی می کند و در خود فرو نرفته است.

وی با اشاره به اینکه شهید مطهری بازوی توانای علامه طباطبایی است، افزود: همانطور که سنت فکری جهان استلام متکثر است سنت های فکری مدرن هم متکثر هستند و به تناسب به محیط های آکادمیک ما منتقل شده اند آنچه که شهید مطهری دردوران زندگی خود دارد حکمت اسلامی است. ماتریالسیم دیالکتیک از جمله مسائل فکری است که شهید مطهری با آن مواجه است و در مواقع مختلف در این باره به لحاظ نظری گفتگوهایی انجام داده البته به صورت عملی هم در این حوزه ها تعاملاتی داشته است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: مواجهه شهید مطهری در دوران قبل از انقلاب بیشتر یک مواجهه ایرانی و در چارچوب محیط پیرامونی است به بیان دیگر گفتگوهای جدی ایشان اغلب درحوزه ایران است. اما اگر شهید مطهری امروز بود قطعا مسئله خیلی فرق می کرد به عنوان مثال قم امروز فقط محدود به مسائل داخلی نیست. بنابراین شهید مطهری اگر امروز هم می بود به مسائل دیگر توجه می کرد و جهان اسلام قطعا یکی از مواجهات اصلی ایشان می بود.

حجت الاسلام پارسانیا ادامه داد: نفی ذات معرفت و برساخته بودن آن احتمالا جزو موارد دیگری بود که شهید مطهری از آن نمی گذشت. شهید مطهری اگر امروز زنده بود جهان اسلام برایش کمتر از آنچه در ایران می گذرد نبود. بازتاب آنچه که در حوزه نظری در جهان غرب می گذرد به سرعت در جهان اسلام خانه کرد و برخی از اندیشه های مدرن جریانی را به وجود آوردند به نام نو معتزلیان. اینها کسانی هستند که در حاشیه عقلانیت مدرن برای خود پوشش تاریخی درست کردند. شناسایی این جریان ها و تیپ بندی شان بخشی از تلاش شهید مطهری بود. احتمالا مواجهه جدی با بومی سازی جریان های پسامارکسیسم از دیگر دغدغه های ایشان بود.

وی در پایان گفت: شهید مطهری قبل از اینکه ترور شخص شود، ترور شخصیت شده بود چون در برابر بسیاری از جریان های اسلامی و التقاطی ایستاده بود و برای هر دو نظرش می جنگید.