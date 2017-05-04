به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیام تسلیتی را به مناسبت حادثه تلخ معدن آزادشهر و درگذشت جانگداز گروهی از کارگران معدن صادر کرد که متن آن به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حادثه دردناک و تأسفبار ریزش معدن در آزادشهر گلستان، ساعات و لحظات سخت و نگرانکنندهای را برای خانوادههای جانباختگان و مفقودان و یکایک هموطنانمان ایجاد کرده است.
جمعی از سختکوشترین فرزندان ملت جان خود را در راه کار و خدمت از دست دادند و جمعی دیگر در اعماق زمین حبس شدهاند و سرنوشت آنان نامعلوم است.
کار در معدن از سویی سختترین شغل، و از سوی دیگر، از مفیدترین مشاغل برای کشور و ملت است؛ اگر نبودند این فداکاران سختکوش و صبور، منابع معدنی در زیر زمین میماند و نفع این ثروت عظیم و خدادادی به کشور و مردم نمیرسید.
اینجانب با تأثر فراوان از جانباختن جمعی از فرزندان برومند ملت و عرض تسلیت به خانوادههای داغدار این عزیزان و همه مردم ایران، و همچنین آرزوی بهبودی و عافیت برای مصدومان، امیدوارم با تلاش بیوقفه دستگاههای مسئول، به زودی سرنوشت مفقودان حادثه معلوم شود.
سیدابراهیم رئیسی
نظر شما