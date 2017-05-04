قاتل فراری نزاع خونین در شاهرود دستگیر شد

سرهنگ سید مجتبی اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فردی که صبح امروز با شلیک سه گلوله همسر و مادر همسر خود را در شاهرود مورد هدف قرار داده و موجب مرگ همسرش شده بود با تلاش ماموران انتظامی شاهرود در حین فرار به سمت استان گلستان در محور مجن و در ایستگاه ایست و کنترل پلیس دستگیر شد.

وی با یادآوری اینکه ماموران پلیس صبح امروز طی تماس مردمی از وقوع یک مورد تیراندازی در حوالی بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود باخبر شدند، افزود: مردی ۲۸ ساله با اسلحه شکاری چهارپاره، همسر و مادر همسرش را مورد حمله قرار داده بود.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این فرد با خانواده همسر خود اختلاف داشته است، گفت: متاسفانه تلاش های پزشکان برای زنده نگهداشتن همسر ۲۶ ساله این فرد موثر نبود.

اشرفی با بیان اینکه این حادثه در دست بررسی است، بیان داشت: قاتل هم اکنون در بازداشت نیروی انتظامی به سر می برد و با تکمیل شدن پرونده به مراجع قضایی تحویل خواهد شد.